Решающие матчи Лиги чемпионов для питерского “Зенита”

До окончания группового этапа Лиги чемпионов остается всего два тура. Именно предстоящие матчи позволят определить окончательное положение команд в своих квартетах. Решающие игры наступают и для клуба “Зенит”. Коллектив сохраняет минимальные шансы на проход в плей-офф ЛЧ, хотя гораздо вероятнее пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Ближайший матч в главном клубном турнире Старого света команда из Санкт-Петербурга проведет в Швеции против местного “Мальме”. Компания Мелбет представила широкую роспись на этот матч Лиги чемпионов. На сайте Betauth легко ознакомиться с обзором деятельности конторы и как получить в мелбет промокод для увеличения приветственного бонуса.

“Зениту” очень важно обыграть “Мальме”, чтобы добыть еврокубковые очки в копилку России и гарантировать проход в весеннюю часть ЛЕ. Именно от результатов матчей пятого тура будет зависеть, чего ждать от подопечных Семака в противостоянии с “Челси”, окажется ли у этой встречи реальная турнирная мотивация или “синие” решают вопрос с выходом в плей-офф главного клубного турнира Европы.

Перспективы “Зенита” в Лиге чемпионов

В первых четырех турах “Зенит” одержал лишь одну победу, как раз над “Мальме”. На “Газпром-Арене” команда не оставила шансов шведам и разгромила их со счетом 4:0. А вот противостояния с “Ювентусом” и “Челси” сложились для команды Семака неудачно. Итог – ни одного набранного очка. Правда, с грандами европейского футбола “Зенит” смотрелся практически на равных (за исключением выездного поединка против “Ювентуса”), что добавляет фанатам оптимизма.

Матч “Мальме” - “Зенит” важен для обоих коллективов. Поэтому нет сомнений, что фанатов ждет упорное противостояние. Несмотря на то, что встреча пройдет в Швеции, многие эксперты видят фаворитом поединка именно действующего чемпиона России. Сильными сторонами питерского клуба можно назвать: