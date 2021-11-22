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Питерец.ру » Спорт » Решающие матчи Лиги чемпионов для питерского “Зенита”

Решающие матчи Лиги чемпионов для питерского “Зенита”

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Опубликовал: Вадик Котов
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До окончания группового этапа Лиги чемпионов остается всего два тура.

До окончания группового этапа Лиги чемпионов остается всего два тура. Именно предстоящие матчи позволят определить окончательное положение команд в своих квартетах. Решающие игры наступают и для клуба “Зенит”. Коллектив сохраняет минимальные шансы на проход в плей-офф ЛЧ, хотя гораздо вероятнее пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Ближайший матч в главном клубном турнире Старого света команда из Санкт-Петербурга проведет в Швеции против местного “Мальме”. Компания Мелбет представила широкую роспись на этот матч Лиги чемпионов. На сайте Betauth легко ознакомиться с обзором деятельности конторы и как получить в мелбет промокод для увеличения приветственного бонуса.

“Зениту” очень важно обыграть “Мальме”, чтобы добыть еврокубковые очки в копилку России и гарантировать проход в весеннюю часть ЛЕ. Именно от результатов матчей пятого тура будет зависеть, чего ждать от подопечных Семака в противостоянии с “Челси”, окажется ли у этой встречи реальная турнирная мотивация или “синие” решают вопрос с выходом в плей-офф главного клубного турнира Европы.

Перспективы “Зенита” в Лиге чемпионов

В первых четырех турах “Зенит” одержал лишь одну победу, как раз над “Мальме”. На “Газпром-Арене” команда не оставила шансов шведам и разгромила их со счетом 4:0. А вот противостояния с “Ювентусом” и “Челси” сложились для команды Семака неудачно. Итог – ни одного набранного очка. Правда, с грандами европейского футбола “Зенит” смотрелся практически на равных (за исключением выездного поединка против “Ювентуса”), что добавляет фанатам оптимизма.

Матч “Мальме” - “Зенит” важен для обоих коллективов. Поэтому нет сомнений, что фанатов ждет упорное противостояние. Несмотря на то, что встреча пройдет в Швеции, многие эксперты видят фаворитом поединка именно действующего чемпиона России. Сильными сторонами питерского клуба можно назвать:

  1. Более классный состав, чем у конкурентов. Даже в текущем сезоне в ЛЧ себя неплохо продемонстрировали Клаудиньо, Малком, Азмун, Крицук и другие исполнители. Персональное мастерство лидеров может оказаться решающим козырем питерцев. Дополнительным преимуществом станет отсутствие кадровых проблем. Все сильнейшие готовы принять участие в поединке.
  2. Проблемы “Мальме” в Лиге чемпионов. Шведский клуб едва ли не слабейший участник группового этапа в текущей кампании. Команда проиграла все встречи, причем статистика забитых и пропущенных мячей составляет 0:12.
  3. Сыгранность “сине-бело-голубых”, возможность усилить состав даже по ходу игры, если изначальный тактический план Семака провалится.
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