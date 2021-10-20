«Зенит» не смог отстоять ничью в домашнем матче Лиги Чемпионов с «Ювентуом»

Рассчитывать на победу в домашнем матче с «Ювентусом» «Зенит» мог при благоприятном стечении обстоятельств. Но вот домашнюю ничью действующий чемпион России вправе был ожидать, особенно при закрытом футболе. Однако невнимательность в обороне на исходе второго тайма привела к пропущенному голу. Навес с фланга превратил в гол вышедший на замену Деян Кулушевски. Получив такой подарок от хозяев поля, итальянский гранд относительно легко удержал преимущество в один мяч. «Питерец.ру» не сомневается, что «Ювентус» постарался бы удержать 1:0, даже если бы повёл на 80 минут раньше.

Обидно проигрывать, пропустив на за 3 минуты до окончания основного времени матча, но теперь выйти из группы в плей-офф Лиги Чемпионов «Зениту» удастся только чудом. Нужно будет обязательно обыгрывать дома «Челси» и при этом постараться «зацепить» очки в Турине. «Ювентус» пока набрал 100% очков и не пропустил ни одного мяча в группе Лиги Чемпионов. На 3 очка от «Старой синьоры» отстаёт «Челси», обыгравший в 3-м туре «Мальмё» со счётом 4:0. Если у «Челси» - 6 очков, то у «Зенита» только 3, поскольку команда Сергея Семака смогла обыграть только аутсайдера – «Мальмё».