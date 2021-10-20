ента новостей

23:58
«Зенит» не смог отстоять ничью в домашнем матче Лиги Чемпионов с «Ювентуом»
11:19
Северная Корея заявила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты
11:07
Борис Джонсон объявил, что пандемия практически закончилась
11:01
Сенаторы Бразилии отказались от обвинений в убийстве президента Болсонару
10:51
В Ленобласти пенсионер отдал аферистам 150 тысяч рублей
09:39
Как QR-коды повлияют на бизнес
09:09
Они не понимают русскую душу
08:40
Носите маску, господа!
00:19
Очередным новичком СКА по ходу сезона стал Микко Лехтонен, ранее блиставший в «Йокерите»
09:19
Кто виноват в низких темпах вакцинации?
08:44
Выгодно ли сдавать квартиру?
08:10
Вишневский недоволен ситуацией с журналистами
16:14
Ладожский мост разведут для прохода яхты «ALTER EGO»
16:12
Выставка «Краски радости»
16:09
На старом направлении трассы «Сортавала» в Ленобласти ограничат пропускную способность
15:36
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»
15:34
Дорожная полиция провела профилактический рейд на крупных трассах Ленобласти
15:31
Рабочие пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте
10:34
В Кронштадте на пожаре погибли три человека
10:29
Благотворительный концерт группы Zero People
10:18
Акция протеста в Афинах, когда Пекин готовится к Олимпийским играм
09:11
Путин не может общаться с Зеленским
09:10
Бельский поздравил с днем отца
09:07
Беременных призывают прививаться
17:53
Супергол Кангва привёл к поражению «Зенита» в Туле
09:07
Страна богатая, а люди бедные – почему?
09:05
В чем минусы жесткого воспитания?
09:03
Петербург активно взаимодействует с Арктикой
19:25
В Петербурге оркестр Росгвардии выступил для пациентов, проходящих постковидную реабилитацию
19:23
На КАД полностью перекроют движение
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Зенит» не смог отстоять ничью в домашнем матче Лиги Чемпионов с «Ювентуом»

«Зенит» не смог отстоять ничью в домашнем матче Лиги Чемпионов с «Ювентуом»

0
6
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
В параллельной встрече «Челси» выиграл с крупным счётом.  

Рассчитывать на победу в домашнем матче с «Ювентусом» «Зенит» мог при благоприятном стечении обстоятельств. Но вот домашнюю ничью действующий чемпион России вправе был ожидать, особенно при закрытом футболе. Однако невнимательность в обороне на исходе второго тайма привела к пропущенному голу. Навес с фланга превратил в гол вышедший на замену Деян Кулушевски. Получив такой подарок от хозяев поля, итальянский гранд относительно легко удержал преимущество в один мяч. «Питерец.ру» не сомневается, что «Ювентус» постарался бы удержать 1:0, даже если бы повёл на 80 минут раньше.

Обидно проигрывать, пропустив на за 3 минуты до окончания основного времени матча, но теперь выйти из группы в плей-офф Лиги Чемпионов «Зениту» удастся только чудом. Нужно будет обязательно обыгрывать дома «Челси» и при этом постараться «зацепить» очки в Турине. «Ювентус» пока набрал 100% очков и не пропустил ни одного мяча в группе Лиги Чемпионов. На 3 очка от «Старой синьоры» отстаёт «Челси», обыгравший в 3-м туре «Мальмё» со счётом 4:0. Если у «Челси» - 6 очков, то у «Зенита» только 3, поскольку команда Сергея Семака смогла обыграть только аутсайдера – «Мальмё».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-09-2021, 20:00
4:0 с «Мальме» даёт «Зениту» возможность помечтать о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов
16-09-2021, 23:42
«Зенит» начал Лигу Чемпионов с поражения в Лондоне от «Челси»
14-02-2018, 01:27
1/8 Лиги Чемпионов началась ничьей в Турине между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом»
29-09-2016, 00:27
Джанаев отбил пенальти и помог «Ростову» отстоять ничью в матче с ПСВ
12-12-2019, 01:19
0:3 в Лиссабоне – так футбольный «Зенит» завершил календарный 2019 год
24-11-2015, 22:37
«Зенит» победил «Валенсию» и набрал 15 очков в группе Лиги Чемпионов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
253
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
233
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
311
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
319
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
Наверх