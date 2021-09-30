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Питерец.ру » Спорт » 4:0 с «Мальме» даёт «Зениту» возможность помечтать о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов

4:0 с «Мальме» даёт «Зениту» возможность помечтать о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов

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46
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
«Зенит» смог крупно разгромить аутсайдера группы и как минимум сделал заявку на третье место в группе ЛЧ.  

Теперь можно забыть про неудачу с «Брюгге»: петербургский «Зенит» забил четыре безответных мяча в ворота шведского «Мальмё» в матче 2-то тура группового этапа Лиги Чемпионов. Команде Сергея Семака удалось забить тот самый быстрый гол: на 9-й минуте отличился бразилец Клаудиньо. Так соперник был лишён возможности всей командой стоять в обороне, надеясь на удачную контратаку.

«Питерец.ру» считает решающим эпизодом матча второй гол «Зенита», автором которого стал Далер Кузяев. Проигрывая со счётом 0:1, «Мальмё» вовсе не выглядел командой, которой предстояло пережить гостевой разгром. Но сразу за пропущенным в начале второго тайма голом красную карточку получил игрок «Мальмё» Ахмедходжич – постарался тот же Кузев, спровоцировавший фол боснийца. Выигрывая 2:0 и играя в формате «11 на 10» «Зенит» довёл счёт до разгромного ближе к финальному свистку. Алексею Сутормину удался дальний удар, а Вендел смог забить уже в компенсированное время.

«Зенит» набрал 3 очка и занимает промежуточное второе место в Группе Н. Лидирует «Ювентус», победивший «Челси» со счётом 1:0 (гол забил Кьеза).

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