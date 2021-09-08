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Питерец.ру » Спорт » Из-за запрета ФИФА Малком и Клаудиньо не сыграют за «Зенит» в ближайших матчах

Из-за запрета ФИФА Малком и Клаудиньо не сыграют за «Зенит» в ближайших матчах

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Причина – досрочный отзыв этих двух футболистов клубом из сборной Бразилии.  

Южноамериканский футбольный скандал продолжается: карающая длань ФИФА дотянулась и до «Зенита». Два легионера петербургского клуба официально дисквалифицированы на несколько матчей, включая поединок с «Челси» в Лиге Чемпионов. «Питерец.ру» не сомневается, что Сергей Семак найдёт кем заменить двух бразильцев в игре с «Ахматом» 11 сентября. Но вот против «Челси» оба эти игрока крайне нужны «Зениту», который и так сложно назвать фаворитом в противостоянии с действующим обладателем трофея Лиги Чемпионов.

В пресс-службе «Зенита» подтвердили, что письмо из ФИФА относительно Клаудиньо и Малкома клубом получено. «Зенит» руководствовался благими намерениями: были опасения, что вернувшимся из своих сборных двум бразильцам и колумбийцу Вильмару Барриосу просто не разрешат сыграть с «Челси» 14 сентября из-за карантина. Однако отъезд Малкома и Клаудиньо в Россию перед матчем с Чили настолько возмутил бразильскую футбольную федерацию, что та обратилась в ФИФА и нашла понимание. При этом вызов в сборную Малкома был оформлен с нарушением (прислан в «Зенит» слишком поздно).

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