Алексей Ионов едва не обыграл «Зенит» в одиночку

«Зенит» на всех парах идёт к чемпионству, однако поражение в Краснодаре помогло бы преследователям. И «Быки», которых теперь возглавляет Виктор Гончаренко, сделали серьёзную заявку на победу – 2:0 после двух точных ударов экс-зенитовца Алексея Ионова. Родившийся в Кингисеппе Ионов защищает цвета «Краснодара» с 2020 года, и на матчи с «Зенитом» у него особый настрой.

«Питерец.ру» обратил внимание на необычный ход Сергея Семака при счёте 0:2. В составе «Зенита» одновременно были произведены четыре замены: покинули поле Караваев, Чистяков, Малком и Дзюба, а вышли со скамейки Оздоев, Сутормин, Мостовой и Дриусси. Взбодрить «сине-бело-голубой» коллектив Семаку удалось: сначала Азмун использовал передачу Ракицкого, а на 86-й минуте Мостовой забил спасительный мяч – 2:2.

Большую роль в забитых голах в этом матче сыграли ошибки. Когда «Краснодар» открыл счёт, пришлось смотреть отсутствие фола на Барриосе при атаке хозяев поля. Ракицкий неуклюже действовал при втором взятии ворот «Зенита». Но главную ошибку в матче допустил вратарь «Краснодара» Сафонов, который просто подарил гол Азмуну, не попав как следуют по мячу на выходе.