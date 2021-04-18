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Питерец.ру » Спорт » Алексей Ионов едва не обыграл «Зенит» в одиночку

Алексей Ионов едва не обыграл «Зенит» в одиночку

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
Голы Сердара Азмуна и Андрея Мостового помогли «Зениту» сыграть вничью в Краснодаре.  

«Зенит» на всех парах идёт к чемпионству, однако поражение в Краснодаре помогло бы преследователям. И «Быки», которых теперь возглавляет Виктор Гончаренко, сделали серьёзную заявку на победу – 2:0 после двух точных ударов экс-зенитовца Алексея Ионова. Родившийся в Кингисеппе Ионов защищает цвета «Краснодара» с 2020 года, и на матчи с «Зенитом» у него особый настрой.

«Питерец.ру» обратил внимание на необычный ход Сергея Семака при счёте 0:2. В составе «Зенита» одновременно были произведены четыре замены: покинули поле Караваев, Чистяков, Малком и Дзюба, а вышли со скамейки Оздоев, Сутормин, Мостовой и Дриусси. Взбодрить «сине-бело-голубой» коллектив Семаку удалось: сначала Азмун использовал передачу Ракицкого, а на 86-й минуте Мостовой забил спасительный мяч – 2:2.

Большую роль в забитых голах в этом матче сыграли ошибки. Когда «Краснодар» открыл счёт, пришлось смотреть отсутствие фола на Барриосе при атаке хозяев поля. Ракицкий неуклюже действовал при втором взятии ворот «Зенита». Но главную ошибку в матче допустил вратарь «Краснодара» Сафонов, который просто подарил гол Азмуну, не попав как следуют по мячу на выходе.

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