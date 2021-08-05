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Питерец.ру » Спорт » Тренировку футбольной команды СШОР №2 Невского района посетил Михаил Романов

Тренировку футбольной команды СШОР №2 Невского района посетил Михаил Романов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Тренировку футбольной команды СШОР №2 Невского района посетил Михаил Романов

В ГБУ Спортивная школа олимпийского резерва № 2 Невского района Санкт-Петербурга состоялся товарищеский матч. Тренировку и футбольную игру посетил Михаил Романов, депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия». Одним из участников мероприятия стал председатель Олимпийского совета Санкт-Петербурга, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий Авдеев.

Спортшкола №2 – одна из самых многочисленных спортивных школ Северной столицы – в ней действуют 10 отделений по баскетболу, биатлону, волейболу, лыжным гонкам, футболу, спортивной аэробике, дзюдо, самбо, теннису и хоккею с шайбой, в которых бесплатно тренируются 2 459 спортсменов.

Парламентарий пообщался с руководством школы и тренерским составом, осмотрел тренировочное поле. В беседе с наставниками спортсменов Михаил Романов поблагодарил их за творческий подход к воспитанию атлетов и ответственную работу, а также поздравил с успешными выступлениями на недавних турнирах.

Депутат также обратился к юным футболистам с пожеланиями ярких поединков и побед. Он подчеркнул: каждая игра меняет их будущее, необходимо ежедневно упорно трудиться, чтобы использовать свой потенциал, не отступать от цели и добиваться успеха. Спорт, отметил Михаил Романов, поможет найти лучший путь в этом мире.

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