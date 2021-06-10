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Питерец.ру » Общество » Сергей Неверов и Михаил Романов обсудили вопросы, волнующие петербуржцев

Сергей Неверов и Михаил Романов обсудили вопросы, волнующие петербуржцев

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сергей Неверов и Михаил Романов обсудили вопросы, волнующие петербуржцев

Вопросы, волнующие петербуржцев и требующие поддержки на федеральном уровне, обсудили на встрече Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, и Михаил Романов, депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия». Шел разговор и о реализации партийных проектов в Санкт-Петербурге.

Парламентарий рассказал Сергею Неверову, с какими вопросами на личных приемах к нему обращались жители Центрального и Невского районов, решение каких проблем петербуржцы бы хотели включить в программу партии. По словам Михаила Романова, за каждым обращением – реальная жизнь конкретных людей, кварталов, районов, всей Северной столицы. Депутат отметил: больше всего людей волнуют вопросы роста тарифов, решения жилищных проблем, экологии, развития транспортной инфраструктуры, комфортной городской среды, социальных льгот. Как решаются проблемы, по которым обратились жители города, Михаил Романов держит на контроле.

В ходе встречи депутаты обсудили с точки зрения последующего законодательного обеспечения инициативы, выдвинутые на Петербургском международном экономическом форуме.

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