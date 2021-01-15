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Питерец.ру » Общество » Центр содействия семейному воспитанию №15 Фрунзенского района посетил Михаил Романов

Центр содействия семейному воспитанию №15 Фрунзенского района посетил Михаил Романов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Центр содействия семейному воспитанию №15 Фрунзенского района посетил Михаил Романов

Детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, находящихся в Центре содействия семейному воспитанию №15 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, с наступившим Новым годом поздравил депутат Государственной Думы от Фрунзенского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. К малышам он приехал вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также привез детям «ватрушки» для катания с горок, санки, книжки и сладкие наборы.

Главной радостью для детей стал живой бычок – символ наступившего года. Его также привез Михаил Романов. Депутат и профессиональные дрессировщики помогали детям забираться верхом на бычка, гладить его и трепать по холке. Парламентарий, обращаясь к детям пожелал им в новом году получить заботу, любовь, новый дом и семью.

В Центре содействия семейному воспитанию №15, который находится в посёлке Вырица Ленинградской области, сегодня воспитываются 147 ребят. Здесь они живут, учатся, получают необходимые социальные навыки. На воспитание в семьи с 2019 по 2020 год передано более 30 детей.

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