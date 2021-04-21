Михаил Романов выступил на открытии соревнований Кубка городов воинской славы по борьбе самбо

На открытии соревнований Кубка городов воинской славы по борьбе самбо среди юношей выступил депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Турнир проходил в спортивно-оздоровительном комплексе Колпинского района Санкт-Петербурга «Ижорец».

В приветственном слове парламентарий отметил, что в названии соревнований проявляется связь поколений: связь победителей и нынешних наследников Великой Победы – юных участников соревнований, будущих защитников Родины. Михаил Романов подчеркнул, что Кубок городов воинской славы по борьбе самбо проводится накануне 9 мая, и во всех городах воинской славы России в честь этой даты будут организованы различные торжественные памятные мероприятия.

По словам депутата, самбо в России – один из самых популярных видов спорта, занимаясь которым, спортсмены становятся волевыми, сильными и уверенными людьми, закаляют характер, добиваются успехов не только в спорте, но и в общественной деятельности. Михаил Романов пожелал юным самбистам побед на ковре и в жизни, а зрителям – хороших впечатлений от спортивного праздника.