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Питерец.ру » Общество » Воинские мемориалы города Колпино осмотрел Михаил Романов

Воинские мемориалы города Колпино осмотрел Михаил Романов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Воинские мемориалы города Колпино осмотрел Михаил Романов

Депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района Санкт-Петербурга, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов осмотрел воинские мемориалы города Колпино и оценил состояние памятников Города воинской славы.

Парламентарий возложил цветы к памятнику «Разорванное кольцо» на территории Ижорских заводов, стеле «Город воинской славы», мемориалу «Ижорский таран», Памятнику детям войны и памятнику в честь подвига 72-го Ижорского батальона на бульваре Свободы. Парламентарий отметил, что все мемориалы имеют ухоженный вид. Также депутат подчеркнул: колпинцы помнят и чтут имя каждого героя, люди будут всегда хранить в сердце благодарность защитникам Ленинграда.

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