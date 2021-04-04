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Питерец.ру » Общество » Участие в Отчете главы города Колпино о работе за 2020 год принял Михаил Романов

Участие в Отчете главы города Колпино о работе за 2020 год принял Михаил Романов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Участие в Отчете главы города Колпино о работе за 2020 год принял Михаил Романов

В городе Колпино состоялся отчет о работе в 2020 году главы муниципалитета Олега Эдвардовича Милюты. Посетил Отчет депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района Санкт-Петербурга, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов.

Парламентарий в своем выступлении перед жителями города отметил, что Колпино успешно развивается, чему не помешали даже антикоронавирусные ограничения. Город по сравнению с остальными муниципалитетами Санкт-Петербурга продолжает занимать лидерские позиции по многим показателям. Здесь осуществлено качественное асфальтирование, благоустроено множество детских, общественных и спортивных пространств. Новые скверы и парки Михаил Романов назвал примером современного городского садового благоустройства.

Особое внимание депутат уделил крупнейшим колпинским производствам, подчеркнув, что при его поддержке многие из них в период действий ограничений были включены в реестр системообразующих предприятий, что позволило получить дополнительные льготы, преференции и особые виды помощи. В городе также оказывалась поддержка и гражданам – помощь из федерального и регионального бюджетов получили очень многие.

Михаил Романов поблагодарил коллег из муниципалитета за работу, пожелал им стойкости, успехов в труде и крепкого здоровья.

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