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Питерец.ру » Спорт » В Екатеринбурге стартовал Кубок России по боксу

В Екатеринбурге стартовал Кубок России по боксу

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62
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
rusboxing.ru
В Екатеринбурге сегодня, 14 июня, стартовал командный Кубок России по боксу среди мужчин 19-40 лет.

В Екатеринбурге сегодня, 14 июня, стартовал командный Кубок России по боксу среди мужчин 19-40 лет. На церемонии открытия турнира в КСК «Уралец» присутствовали Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

«Свердловская область — это действительно «мекка» бокса. В Екатеринбурге в 2019 году прошёл чемпионат мира по боксу, сейчас стартовал Кубок России. Надеюсь, здесь пройдёт Кубок мира. Огромное спасибо Свердловской области за организацию, за такой огромный вклад в развитие бокса. Два года назад мы запланировали с губернатором региона строительство пяти Центров прогресса бокса, а сегодня заложили камень на месте строительства второго из них. Первый уже строят в Каменске-Уральском. Все это делается ради наших детей, ради нашего будущего. И это серьезный импульс к развитию бокса», - сказал Президент международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Кубок России-2021 станет крупнейшим спортивным событием, которое укрепит интерес к уникальному виду спорта – боксу.

На Церемонии открытия турнира также присутствовали олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Евгений Тищенко, Рахим Чахкиев, серебряный и бронзовый призёр Олимпиады Раимкуль Малахбеков, чемпион мира Андрей Гоголев и боксёры-профессионалы Констаниин Цзю, Денис Лебедев, Сергей Липинец и Александр Беспутин. Кроме того, на открытие Кубка приехал тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов, который через полтора месяца повезёт наших боксёров на Олимпийские игры в Токио. 

Напомним, что Екатеринбург впервые принимает командный Кубок России по боксу среди мужчин. С 14 по 19 июня сильнейшие боксеры из восьми федеральных округов, а также двух городов федерального значения, поборются в столице Урала за Кубок страны и за призовой фонд в 20 млн. рублей.

Призовой фонд соревнований распределится следующим образом: 10 млн рублей получит команда, занявшая первое место, 7 млн. рублей – второе место и 3 млн. рублей – третье место. В каждой команде будет по 20 спортсменов – два человека в каждой из 10 весовых категорий.

Отметим, что в апреле 2022 года в Качканаре должно пройти первенство России по боксу среди юношей 13–14 лет, а в 2023 году – первенство страны среди студентов, которое станет финальной точкой подготовки сборной России к Всемирным студенческим играм 2023 года.

Источник: Федерация бокса России
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