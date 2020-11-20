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Питерец.ру » Спорт » 25 боксеров из Санкт-Петербурга получат шанс выступить на Олимпиаде

25 боксеров из Санкт-Петербурга получат шанс выступить на Олимпиаде

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
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На Чемпионат России по боксу среди мужчин вызваны двадцать пять лучших спортсменов из Санкт-Петербурга

На Чемпионат России по боксу среди мужчин вызваны двадцать пять лучших спортсменов из Санкт-Петербурга. По итогам соревнований, которые пройдут в Оренбурге с 28 ноября по 5 декабря 2020 года, будет сформирован состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.

По данным рейтинга Федерации бокса России Санкт-Петербург признан одним из лидеров по количеству боксеров, участвующих в чемпионате. Он занимает в рейтинге второе место, разделив его с Московской областью, от которой будет представлено такое же количество спортсменов.

Всего на чемпионат России приедут более 300 боксеров из всех регионов страны – это победители чемпионата России прошлого года, чемпионы Европы и мира. Они поборются за право попасть в национальную сборную страны для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020-го на 2021 год. 

Призовой фонд турнира «Лига Ставок. Чемпионат России по боксу среди мужчин» составит 10 миллионов рублей, также победители соревнований получат автомобили. Поддержать участников в Оренбург приедут именитые звезды российского бокса: двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Александр Лебзяк, Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев и Гайдарбек Гайдарбеков.

Чемпионат России пройдёт на базе СКК «Оренбуржье» с учетом противопандемийных ограничительных мер. Открытие турнира состоится 28 ноября. 

Источник: Федерация бокса России
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