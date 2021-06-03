Итоги процедуры взвешивания участников боксерского шоу в Петербурге

В четверг, 3 июня, в Экспофоруме состоялась официальная процедура взвешивания участников грандиозного боксерского турнира, который пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума. На церемонии взвешивания присутствовали министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

В главном бою турнира 4 июня на ринг выйдет обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Чудинов (23-2-1, КО 16), который встретится с Рино Либенберга (21-7-1, КО 14) из ЮАР. Вес нашего боксера на официальной процедуре взвешивания составил 75,75 кг, а южноафриканца – 75,8 кг.

Также свой седьмой бой на профессиональном ринге проведет двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр-2012, а ныне чемпион WBA Gold во втором наилегчайшем весе Алоян (5-1). У нашего титулованного спортсмена дважды менялся соперник, и вторая замена произошла практически накануне вечера бокса. В итоге на коротком уведомлении на бой с Алояном выйдет против украинца Александра Грищука (16-4, КО 6).

Ниже представлены результаты процедуры взвешивания других участников вечера бокса в рамках ПМЭФ:

Федор Чудинов (23-2-1, КО 16, Россия, 75,75 кг) - Рино Либенберга (21-7-1, КО 14, ЮАР, 75,8 кг) / 12 раундов, бой за пояс WBA Gold во втором среднем весе;

Михаил Алоян (5-1, Россия, 51,98 кг) – Александр Грищук (16-4, КО 6, Украина, пройдет процедуру взвешивания позднее) / 12 раундов, бой за пояс WBA Gold во втором наилегчайшем весе;

Харитон Агрба (5-0, КО 2, Россия, 63,2 кг) – Хесус Браво (19-3-1, КО 17, Перу, 62,7 кг) / 10 раундов, первый полусредний вес;

Алексей Мазур (2-0, КО 1, Россия, 62,15 кг) - Ачико Одикадзе (22-16-1, КО 8, Грузия, 60,7 кг) / 6 раундов, легкий вес;

Игорь Иванченко (4-0, КО 2, Россия, 70,95 кг) - Хосе Августин Фериа (24-11-1, КО 16, Колумбия, 69,9 кг) / 8 раундов, первый средний вес;

Павел Сосулин (4-0, КО 1, Россия, 70,85 кг) – Павел Семенов (24-16-2, КО 9, Эстония, 70,9 кг) / 8 раундов, первый средний вес;

Руслан Колесников (дебют, Россия, 79,8 кг) - Руслан Родзивич (15-32, КО 14, Белоруссия, 79,65 кг) / 4 раунда, полутяжелый вес.

Организаторами вечера бокса на "Сибур Арене" выступает Федерация бокса России, Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга, Фонд развития бокса и спортивной борьбы Санкт-Петербурга и промоутер Владимир Хрюнов. Генеральным партнёром вечера бокса выступает букмекерская компания "Лига Ставок". Транслировать шоу будет телеканал "Матч ТВ", который является партнером Федерации бокса России.