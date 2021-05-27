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Питерец.ру » Общество » СКА и Федерация бокса Санкт-Петербурга посадили деревья в честь дня рождения города

СКА и Федерация бокса Санкт-Петербурга посадили деревья в честь дня рождения города

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Хоккейный клуб СКА и Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга посадили деревья в честь дня города!

Сегодняшнее утро представители Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга и СКА начали с посадки лиственниц, приуроченной к 318-му дню рождения Санкт-Петербурга.

В посадке деревьев приняли участие заместитель руководителя СФБСП Максим Кувачев, генеральный директор ХК СКА Андрей Точицкий, победитель Юношеской олимпиады по боксу Илья Попов и двукратный победитель первенства Европы, победитель первенства мира по боксу Руслан Колесников.

Спортсмены ХК СКА — серебряные призёры юниорского чемпионата мира Матвей Мичков, Сергей Иванов, Кирилл Герасимюк и Валерий Бринкман.

Напомним, впервые деревья возле «Хоккейного города» армейцы сажали в 2016 году – тогда на территории комплекса появилась аллея из 46 деревьев в честь 70-летия клуба. С тех пор подобные акции проводятся ежегодно.

Источник: Федерация бокса России
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