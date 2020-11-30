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Питерец.ру » Спорт » Боксер из Петербурга вышел в 1/4 финала чемпионата России по боксу

Боксер из Петербурга вышел в 1/4 финала чемпионата России по боксу

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51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Youtube
Петербуржец Илья Попов вышел в 1/4 финала чемпионата России по боксу

В понедельник, 30 ноября, в Оренбурге на чемпионате России по боксу среди мужчин спортсмен из Санкт-Петербурга победил (5-0) боксера из ХМАО-Югры и вышел в следующую стадию, приблизив свой шанс войти в состав национальной сборной.
В весовой категории до 63 кг успешно преодолел стадию 1/8 финала участник чемпионата мира 2019 года петербуржец Илья Попов, который сломил сопротивление Рашида Янгазиева из ХМАО. Теперь Илья встретится в 1/4 финала с Сергеем Королем из Воронежской области.

Боксеры сражаются за золотые медали и возможность войти в состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.

Призовой фонд события «Лига Ставок. Чемпионат Росси по боксу среди мужчин» составляет 10 млн рублей, также победители в каждой весовой категории помимо призовых получат автомобили KIA Rio. 

Источник: Федерация бокса России
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