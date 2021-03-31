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Питерец.ру » Спорт » На международном турнире в Петербурге соберутся сильнейшие боксеры мира

На международном турнире в Петербурге соберутся сильнейшие боксеры мира

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Опубликовал: Вадик Котов
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В КСК «Сибур Арена» состоится одно из самых ожидаемых боксёрских соревнований России

C 19 по 24 апреля в КСК «Сибур Арена» состоится одно из самых ожидаемых боксёрских соревнований России — Международный турнир по боксу «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021».
Турнир должен стать одним из самых масштабных с момента его основания. В Северную столицу приедут лидеры мужской сборной команды России по олимпийскому боксу. Их соперниками станут ведущие боксёры более чем 15 государств, — в том числе, Кубы, Узбекистана, Казахстана, Индии, Шотландии, Таиланда, Нидерландов, Марокко и других.

«Мы обратились к руководителю Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга Максиму Владимировичу Жукову с просьбой изменить сроки проведения в Санкт-Петербурге Кубка губернатора. С 10 по 19 апреля у нас в этом городе пройдет тренировочный сбор, а с 19 по 24 апреля - международный турнир. В нем примут участие все первые и вторые номера команды. Нам пошло навстречу руководство Федерации бокса России и Федерации бокса Санкт-Петербурга, этот турнир принесет нам пользу», - рассказал главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов.

Кубок Губернатора станет для боксеров настоящей проверкой на прочность перед квалификационным турниром на Олимпиаду в Токио. Турнир, на котором разыграются олимпийские лицензии, состоится с 4 по 8 июня 2021 года в Париже.

Напомним, что история престижного турнира Кубок Губернатора Санкт-Петербурга начинается с 2009 года. Так, в разные годы Санкт-Петербург наблюдал таких именитых боксеров, как олимпийские чемпионы Рио-де-Жанейро Евгений Тищенко и Хасанбой Дусматов, призёры Олимпийских игр Виталий Дунайцев и Михаил Алоян, чемпион мира и Европы Муслим Гаджимагомедов, чемпион Европейских игр белорус Дмитрий Асанов, участник Олимпийских игр петербуржец Петр Хамуков, бронзовый призер Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира кубинец Ласаро Альварес и другие. 

Напомним, в 2020 году, из-за ограничений, принятых в связи с распространением пандемии коронавируса, турнир был отменён. Поэтому в этом году «оголодавший» по ярким боям сильнейших боксеров мира Санкт-Петербург с нетерпением ждёт настоящего праздника спорта.

Источник: Федерация бокса России
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