На международном турнире в Петербурге соберутся сильнейшие боксеры мира

C 19 по 24 апреля в КСК «Сибур Арена» состоится одно из самых ожидаемых боксёрских соревнований России — Международный турнир по боксу «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021».
Турнир должен стать одним из самых масштабных с момента его основания. В Северную столицу приедут лидеры мужской сборной команды России по олимпийскому боксу. Их соперниками станут ведущие боксёры более чем 15 государств, — в том числе, Кубы, Узбекистана, Казахстана, Индии, Шотландии, Таиланда, Нидерландов, Марокко и других.
Кубок Губернатора станет для боксеров настоящей проверкой на прочность перед квалификационным турниром на Олимпиаду в Токио. Турнир, на котором разыграются олимпийские лицензии, состоится с 4 по 8 июня 2021 года в Париже.
Напомним, что история престижного турнира Кубок Губернатора Санкт-Петербурга начинается с 2009 года. Так, в разные годы Санкт-Петербург наблюдал таких именитых боксеров, как олимпийские чемпионы Рио-де-Жанейро Евгений Тищенко и Хасанбой Дусматов, призёры Олимпийских игр Виталий Дунайцев и Михаил Алоян, чемпион мира и Европы Муслим Гаджимагомедов, чемпион Европейских игр белорус Дмитрий Асанов, участник Олимпийских игр петербуржец Петр Хамуков, бронзовый призер Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира кубинец Ласаро Альварес и другие.
Напомним, в 2020 году, из-за ограничений, принятых в связи с распространением пандемии коронавируса, турнир был отменён. Поэтому в этом году «оголодавший» по ярким боям сильнейших боксеров мира Санкт-Петербург с нетерпением ждёт настоящего праздника спорта.