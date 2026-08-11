Выставка «Все просто, если не смотреть на холст»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Ильи Брезинского, гиперреалистичные работы которого наводят на мысли о быстротечности времени.

Илья Брезинский — мастер простых, но сюрреалистических сюжетов. В его работах эта причудливая образность соединяется с безупречностью гиперреализма. Гиперреализм — это искусство «смерти момента», фиксирующее настоящее настолько тщательно, что лишает его способности стать прошлым. Поэтому лучшие произведения этого жанра помимо восхищения мастерством порождают легкую тревогу, вызванную осознанием быстротечности жизни, которая соткана из череды «смертей моментов». Чтобы справиться со страхом и уязвимостью человека перед лицом экзистенции, Илья Брезинский вносит в свои произведения формы психологической защиты — иронию и абсурд.

С помощью уловок, таких как нарушение геометрии или искажение формы предметов, словно отраженных в бензиновой пленке, художник фиксирует наше внимание. Мозг буквально спотыкается, возникает пауза восприятия, зритель сначала узнает вещь, а затем начинает изучать ее так, словно видит впервые. Сам процесс длительного удержания зрительского внимания и становится содержанием гиперреалистических произведений.

На выставке специально собраны работы разных лет, и можно проследить эволюцию художника. Сегодня его увлекает процесс «до — после», и это новое прочтение знакомого с XVI века аллегорического жанра ванитас, название которого переводится с латыни как «суета, тщеславие». Внимательный зритель непременно разглядит аллегорию тщетности бытия в разбитой вазе для цветов.

Даты проведения выставки: 14 августа 2026 — 1 ноября 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург