Музей современного искусства Эрарта представляет вторую персональную выставку Дениса Саунина, в художественном мире которого и зверь, и овощ одинаково достойны того, чтобы стать героем мифа.

Выставка с абсурдным названием «Слон и прочие овощи» — второй персональный проект Дениса Саунина в музее Эрарта. Прежде всего художник известен своими пустынными пейзажами, вдохновленными путешествиями по степям Монголии и личным опытом авиатора. В новом проекте центром каждой работы становится герой — тигр, слон, заяц или помидор.

Иногда морковка — это просто морковка. Особенно в живописи, где художник увлечен решением пластических задач. Именно поэтому на холстах Дениса Саунина могут появляться красные огурцы: цвет здесь подчиняется не ботанике, а художественному замыслу. Но плох тот зритель, которому не хочется большего. Недостаточно любоваться одной лишь композицией, где в своеобразную решетку собираются зеркальная плоскость ножа и дождь из моркови. Ныряющие в воду помидоры — уже не натюрморт, а почти жанровая сцена. В проекте Саунина подобные образы становятся отражениями человеческих состояний, портретами души.

В серии работ, представленной на выставке, прослеживается тоска по тотему — желание обрести покровителя и защитника. И потому животные Саунина — не только иллюстрации к чувствам, но и фигуры внутренней силы, в которых каждый узнает собственные страхи, страсти и надежды. И, возможно, именно поэтому рядом с тиграми и слонами совершенно естественно оказаться помидору: в мире художника и зверь, и овощ одинаково достойны того, чтобы стать героем мифа.

Разумеется, перед нами не анималистика в привычном смысле. Фигура животного трактуется несколько архаически — как аллегория страстей, дремлющих где-то глубоко внутри человека. Все персонажи картин величественны и исполнены грации, даже когда речь идет о таких экстатических состояниях, как жажда или искушение. Это говорит о темпераменте самого автора и делает работы предельно откровенными. Но аллегорический язык позволяет зрителю примерить этот опыт и на себя. Так ли мы понимаем смирение? И похожи ли мы на зайца, который в панике мчится сквозь ночь?

Даты проведения выставки: 25 сентября 2026 — 13 декабря 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург