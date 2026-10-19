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Питерец.ру » Культура » Выставка «Полный сюр. Эффект Дали»

Выставка «Полный сюр. Эффект Дали»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
В Музее дизайна в Санкт-Петербурге открывается выставка «Полный сюр. Эффект Дали»

В Музее дизайна в Санкт-Петербурге открывается выставка «Полный сюр. Эффект Дали» — проект, который рассказывает не о Дали-художнике, а о Дали-продюсере, арт-директоре и бренд-менеджере собственной личности.

Сальвадор Дали не просто создавал произведения искусства — он конструировал миф о себе, и его живописные работы были лишь маленькой частью этого большого мифа. Завитые усы, экстравагантные костюмы, публичные перформансы, парадоксальные заявления работали как единая медиа-система, мгновенно считываемая в книжной иллюстрации, на обложке глянца, в телеэфире и на рекламном плакате. Дали одним из первых понял, что ценность не в том, чтобы быть непонятным, а в том, чтобы тебя невозможно было пропустить.

Для музея дизайна эта история особенно показательна. Дали мыслил как дизайнер: сериями, форматами, тиражами. Один и тот же образ он переносил из рисунка в книгу, из книги в керамику, из керамики в предметы быта, и каждый раз образ оставался узнаваемым.

Знаковым объектом выставки станет керамическое панно «MAE WEST». Губы-диван, нос-камин, глаза-картины, волосы-шторы: в 1930-е годы Дали разобрал лицо голливудской актрисы Мэй Уэст на части и собрал из него комнату — сюрреалистическую, обитаемую, пугающе логичную в своей абсурдности. Образ пережил несколько перерождений: с холста — в объёмную скульптуру, из скульптуры — в керамику. В 1980 году Дали подписал контракт на выпуск керамических репродукций пяти своих работ, включая «MAE WEST». Тираж — 99 экземпляров и 5 авторских копий. Каждое панно выполнено из запатентованного материала Grisline и лично подписано Дали маслом. После выпуска тиража все формы и технологии были уничтожены, повторить его стало физически невозможно. В Санкт-Петербурге зрители увидят все пять панно серии: «MAE WEST», «HARLEQUIN», «PURIST STILL LIFE», «WOMAN'S HEAD» и «SELF-PORTRAIT».

«MAE WEST» — идеальная метафора всего проекта: взять авторский образ, довести его до логики серийного производства и при этом сохранить уникальность каждого изделия. То, что Дали делал со своим образом на публике, он сделал с образом Мэй Уэст в керамике.
Однако бренд и легенда существуют, пока продолжают жить в настоящем. Если музей сохраняет имя Дали как часть истории, то современные художники обращаются к его методу как к действующему языку. Работы коллекционного дизайна, представленные в современной части экспозиции, показывают, как сюрреалистическая оптика проявляется сегодня — в игре отражений, деформации материала, хрупкости и превращении привычного предмета в нечто неожиданное.

Олег Михальченко исследует отражение и двойственность, Владислав Савинкин превращает Землю в миниатюрный хромированный шар, а SWAPN соединяют зеркало с рамой из мицелия. Юлия Дюбенко обращается к хрупкости и трансформации стекла, Павел Аделев и Ангелина Орлова переносят в него образы больных антуриумов из ботанического сада, а Ангелина Машкова-Кохийоки исследует тему чувств и интуиции. Сюрреалистическая оптика проявляется и в привычных предметах интерьера — от кресла Оксаны Бойко, посвященного художественному миру Дали, до светильников Георгия Пряничникова и Вячеслава Гедуева, в которых привычные формы обретают новое звучание.

В рамках выставки пройдёт программа лекций и мастер-классов: от истории графических серий до разбора принципов брендинга в творчестве Сальвадора Дали.

Приходите и увидите, как гений сюрреализма собрал из стиля, тиража и медийности империю собственного имени.

Даты: 30.10.2026 – 31.01.2027
Место проведения: Санкт-Петербург, Музей дизайна «Основа», наб.Фонтанки д.183 (вход с переулка Калинкин)
Организаторы: Музей дизайна «Основа»

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