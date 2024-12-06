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Питерец.ру » Культура » «Я рисую Мир!»: выставка детских рисунков из Донбасс

«Я рисую Мир!»: выставка детских рисунков из Донбасс

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В Галерее «Общество поощрения художеств» стартует социально-патриотический проект «Я рисую Мир!»

12 декабря в 15:00 в Галерее «Общество поощрения художеств» (ул. Шпалерная, 35) стартует социально-патриотический проект «Я рисую Мир!», в рамках которого юные художники выразят своё отношение к теме войны и мира. Проект направлен на формирование основ гражданственности, патриотизма и чувства гордости за свою страну. Реализуется при поддержке РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству», Территории развития детской и молодёжной дипломатии «Формула дружбы», Музея истории борьбы с нацизмом «Совесть».

В торжественной церемонии примут участие:

  • Людмила Ермолина, основатель Фонда и Галереи «Общество поощрения художеств»;
  • Анна Цаплева, директор Территории развития детской и молодёжной дипломатии «Формула дружбы», руководитель детских программ РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству», обладатель почетного звания «Народный дипломат»;
  • Елена Хорольская, соучредитель и один из руководителей Музея истории борьбы с нацизмом «Совесть».

Проект представляет собой выставку детских рисунков, созданных в сложных условиях военного времени и бережно собранных представителями общественных организаций.  Дети рисовали под непрекращающимися обстрелами, без воды и электричества, несмотря на нехватку элементарных материалов – кисточек, красок, альбомов. Из-за сложностей с логистикой работы прошли через множество рук: передавались через родителей, учителей и случайных помощников – всех, кому небезразличны судьбы детей Донбасса.

Само слово «мир» ассоциируется с гармонией, спокойствием и добром. В контексте выставки оно указывает на стремление к миру во всех смыслах этого слова – от внутреннего состояния до глобального понимания. Концепция заключается в желании увидеть мир глазами детей, ощутить их радость, страхи и надежды, показать разнообразие детского восприятия, подчеркнуть важность творчества и самовыражения. И вдохновить зрителей на размышления о мире и своем месте в нем.

Рисунки детей из Мариуполя и Донецка, из-под Авдеевки отражают эмоции и трудности, с которыми пришлось столкнуться юным художникам, а также желание поскорее увидеть над собой мирное небо.  Для кого-то мир – это дружба, согласие и единение, а для кого-то – это тот мир, в котором он находится здесь и сейчас: сидит с мамой, рисует или играет с друзьями, фантазирует. Все рисунки разные. Среди образов – значимые места родного города, уцелевшие сооружения и памятники, яркое ромашковое поле как символ жизни и возрождения, мечты о крепкой семье и силе русского духа. Рисунки наглядно показывают, как прекрасен, ярок и многогранен наш мир.  В этом их поддерживают дети из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в рисунках которых также чувствуется неподдельная любовь к родине, стремление к спокойствию, радости и счастью.

Средний возраст участников выставки – от 4 до 15 лет. На сегодняшний момент экспозиция включает свыше 30 работ. Но заявок очень много, поэтому выставка будет пополняться. Главная задача – показать, что все едины, а в единстве мы сильны. Детям очень нужно тепло, а оно рождается в совместных творческих проектах. Искусство объединяет, спасает и лечит.

Проект «Я рисую Мир!» будет носить передвижной характер. Выставку планируется показать в разных российских городах, в ЛНР и ДНР. В мае 2025 г. выставка в рамках концерта «Дети Победы. Дети России» будет демонстрироваться в Кремлевском Дворце в Москве.

В рамках петербургского этапа выставки состоится благотворительный аукцион произведений художников Северной столицы. Его цель – сбор средств для помощи российским военным и мирным жителям освобожденных территорий ЛНР и ДНР. Вырученные средства будут переданы благотворительному фонду «Два майора». В Петербурге выставка «Я рисую Мир!» продлится до 20 декабря 2024 г.

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