С 14 по 17 декабря 2023 года в Ледовом дворце проходит уникальная выставка фарфоровых скульптур, посвященная знаменитой суперсерии хоккейных матчей «СССР - Канада», которая произошла в 1972 году. Это событие стало важным в истории мирового хоккея, и сейчас оно вновь оживает благодаря коллекции под названием «Слава, запечатленная в фарфоре», представленной Фондом «Императорское общество поощрения художеств».

Выставка приурочена к Международному хоккейному турниру «Кубок Первого канала», который впервые проходит в Санкт-Петербурге. Этот турнир обещает стать главным хоккейным событием сезона, и в эти дни на стадионе соревнуются современные команды. Однако выставка фокусируется на исторических параллелях и напоминает о признанных легендах отечественного хоккея.

Фонд «Императорское общество поощрения художеств» имеет свои цели, среди которых историческое просвещение граждан России. В рамках коллекции «Слава, запечатленная в фарфоре» они стремятся создать высокопатриотические произведения искусства, которые показывают настоящих героев, включая спортсменов.

Алексей Иванович Колодко, член правления фонда и руководитель департамента по развитию проектов, подчеркивает важность этой идеи, особенно с учетом ситуации, когда российских спортсменов либо не допускают на международные соревнования, либо заставляют выступать без флага и гимна. Он говорит: «Советская сборная, участвовавшая в суперсерии 1972 года, является гордостью нашей страны. Вспоминая эти события, мы говорим о нашей самодостаточности и несгибаемой силе духа и сегодня».

Идея создания фарфоровой коллекции, посвященной участникам суперсерии «СССР - Канада», возникла в 2021 году. В течение многих месяцев команда художников и скульпторов из Санкт-Петербурга проводила серьезные исследования. Они внимательно изучали фотографии и видеозаписи, которые запечатлели это легендарное спортивное событие, а также они ознакомились с деталями хоккейной экипировки, привычками спортсменов и даже с малейшими нюансами их мимики и жестов. Каждая скульптура из коллекции передает индивидуальность, эмоции и даже настроение каждой конкретной личности.

На выставке можно увидеть фарфоровые скульптуры хоккеистов и участников суперсерии «СССР - Канада», которые выполнены с большой точностью и вниманием к деталям. Каждая скульптура является уникальным произведением искусства, которое передает дух и значимость этого исторического события. Посетители могут насладиться реалистичными изображениями хоккеистов, их выразительными позами и эмоциями, а также узнать больше о самой суперсерии и ее влиянии на развитие хоккея в мире.

Выставка фарфоровых скульптур является не только искусством, но и способом сохранить и передать историческое наследие. Она позволяет зрителям окунуться в прошлое и почувствовать значимость и эмоции, связанные с этой знаменитой суперсерией. Кроме того, она напоминает о важности патриотизма и гордости за свою страну, особенно в сложные времена, когда спортсменам приходится преодолевать различные преграды и испытания.

Выставка фарфоровых скульптур хоккеистов и участников суперсерии «СССР - Канада» является уникальной возможностью для зрителей узнать больше о значимых моментах в истории мирового хоккея и оказать свое уважение к легендарным спортсменам. Она приносит внимание к истории и культуре, а также позволяет нам ощутить силу и влияние спорта на нашу жизнь.