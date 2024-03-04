В Петербурге открывается выставка, посвященная группе «Одиннадцать»

7 марта 2024 г. в 17:00 в Галерее «Императорского Общества поощрения художеств» состоится открытие выставки «До и после «Одиннадцати». Экспозиция объединит произведения представителей группы «Одиннадцать» - легендарного художественного

объединения, ключевые выставки которого состоялись в Ленинграде в 1972 и 1976 гг. Художники противопоставили свое индивидуальное видение официальному искусству соцреализма.

Почетными гостями на открытии выставки станут:

Анна Корнильева — член Союза художников России и внучка Бориса Шаманова;

Нина Аршакуни – вдова художника Завена Аршакуни;

Алексей Егошин – сын Германа Егошина;

Известные коллекционеры Санкт-Петербурга.

Творчество группы «Одиннадцать» выступает серьезным явлением на арене изобразительного искусства нашего города. В группу входили художники многогранного таланта. Их имена хорошо известны: Евгения Антипова, Завен Аршакуни, Леонид Ткаченко, Валерий Ватенин, Валентина Рахина, Герман Егошин, Ярослав Крестовский, Виктор Тетерин, Виталий Тюленев, Борис Шаманов и скульптор Константин Симун. Сегодня их можно назвать «классиками» в контексте современного искусства.

В дальнейшем каждый художник обрел самостоятельный творческий путь, но время и по сей день соединяет их имена. Свидетельство тому – ряд персональных выставок участников группы, прошедших в последние годы в различных музеях Санкт-Петербурга. Выставка в Галерее «Императорского Общества поощрения художеств» позволит вновь объединить произведения мастеров группы «Одиннадцать» на одной площадке.

«В контексте изобразительного искусства Ленинграда, получившего новый виток в 1960-70-е годы, группа «Одиннадцать» задала вектор этого развития для художников своего окружения и последующего поколения, – отмечает Анна Корнильева, член Союза художников России, старший преподаватель кафедры живописи СПГХПА им. А.Л.Штиглица. – В своем творчестве художники группы «Одиннадцать» смогли воплотить и передать традиции как отечественной, так и западноевропейской школы изобразительного искусства. Пронести и укрепить связь поколений и традиций в искусстве. До сих пор группа «Одиннадцать» остаётся одним из лучших

примеров объединения разнохарактерных художников, сплоченных единой духовной нитью, общечеловеческими ценностями, творческими устремлениями и духом времени».

В состав выставки войдут свыше 140 живописных и 50 графических работ: портреты, пейзажи, натюрморты. Основу экспозиции составят произведения из Фонда «Императорского Общества поощрения художеств», который на протяжении 10 лет занимался этим направлением. Несколько лет назад Фонд выкупил коллекцию Льва Мочалова, являвшегося куратором и идеологом группы художников «Одиннадцать». Участники группы неоднократно дарили ему свои произведения.

Выставка станет уникальной возможностью приобщиться к этому уникальному наследию.

Экспозицию дополнят работы из частных коллекций, а также из личных собраний наследников художников, бережно хранящих память своей семьи.

«Создание и представление коллекции художников группы «Одиннадцать» является приоритетным направлением для нашего Фонда, – говорит создатель и директор Фонда «Императорское общество поощрения художеств» Людмила Ермолина. – Выставка даст

возможность изучить художественные принципы членов группы «Одиннадцать», уделить особое внимание личностям самих художников. Ведь особенности характеров и мировоззрения проявились не только в произведениях, но и задавали тон деятельности всего объединения.

Только изучив индивидуальности художников, перед нами предстанет «портрет» группы».

Выставка позволит проследить весь творческий путь мастеров группы «Одиннадцать» - от истоков до самых последних художественных поисков. На выставке представлены как их ранние работы конца 1950-х - 1960-х гг., так и более поздние, созданные в 1980-е, 1990-е и даже 2000-е гг. Впервые группа художников-бунтарей «Одиннадцать» заявила о себе осенью 1972 г. в выставочном зале на Охте. После этой выставки они сразу же стали символом «шестидесятников», символом свободы творчества и независимости в выборе изобразительных средств. Выставка в Галерее «Императорского Общества поощрения художеств» позволит вспомнить и об этом событии. Ряд произведений будут показаны широкой публике впервые. В частности, «Птица-Сирин» Бориса Шаманова 2002-2003 гг.

Творчество мастеров группы «Одиннадцать» рассматривалось в научных и публицистических изданиях искусствоведов, есть отдельные монографии. Тем не менее, до конца феномен группы «Одиннадцать» не раскрыт. Фонд «Императорское Общество поощрения художеств» совместно с издательством «Аврора» готовят альбом, в котором постараются раскрыть секрет творческого единства столь разноплановых художников, показать масштабный срез их художественных поисков.

Выставка продлится до 30 мая 2024 года.

На открытие выставки вход свободный.

В остальные дни:

- входной билет- 200 р.

- для льготных категорий граждан (школьники, студенты, пенсионеры) -100 р.

7 марта 2024 г. в 17:00

«Императорского Общества поощрения художеств»

ул. Шпалерная, 35