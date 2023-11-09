Международный патриотический проект «Побратимы-Победители»: культурная дипломатия

7 ноября 2023 г. в петербургской галерее живописи Фонда «Императорское общество поощрения художеств» (ул. Шпалерная, 35) состоялась презентация Международного патриотического межмуниципального проекта «Побратимы-Победители», приуроченного к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и 85-летию победы советской армии на Халкин-Голе. О дорожной карте проекта рассказал заместитель Генерального секретаря МСНО «Ассамблеи Народов Евразии», президент РОО «Совет по международному сотрудничеству» Юрий Паламарчук.

«Проект «Побратимы-Победители» направлен на сохранение исторической памяти о великом подвиге, совершенном советской армией в борьбе против фашизма. Его основная цель – укрепление связей и патриотические скрепы населенных пунктов России, Беларуси и Монголии, - отметил Юрий Паламарчук. - Проект позволяет нам объединить населенные пункты этих стран, как места силы, мужества и героизма в годы Второй Мировой войны».

На начальном этапе проекта планируется подписать межмуниципальные побратимские соглашения между населенными пунктами, связанными со знаковыми историческими событиями. В Беларуси - это Каменское сельское поселение, где находится мемориальный комплекс «Хатынь». В Ленинградской области - Щегловское поселение, где было место дислокации 136-й гвардейской стрелковой дивизии, которая защищала блокадный Ленинград и Дорогу жизни. В Монголии - населенный пункт Халхин-Гол, где в 1939 году проходила Китайско-Маньчжурская военная операция. Первое соглашение должно быть подписано до конца этого года: в декабре специальная делегация Ленинградской области отправится в Беларусь для посещения мемориала «Хатынь».

В дальнейшем культурное взаимодействие будет расширяться. В рамках проекта «Побратимы-Победители» будут реализованы значимые культурные мероприятия при участии музеев и мемориальных комплексов России, Беларуси и Монголии. Уже сейчас представители проекта ведут переговоры с Музеем обороны и блокады Ленинграда, а в Улан-Баторе - с Музеем Георгия Жукова.

Одним из ключевых партнеров проекта «Побратимы-Победители» стало «Императорское общество поощрения художеств» в Санкт-Петербурге.

«С «Ассамблеей Народов Евразии», инициатором проекта «Побратимы-Победители», нас связывают давние дружеские связи, - говорит директор фонда «Императорское общество поощрения художеств» Людмила Ермолина. - В современном мире вопрос о способах взаимодействия культур становится всё более актуальным. Открытый обмен мнениями и взаимодействие способствуют развитию толерантности и взаимопонимания, сохранению исторической памяти народов. Поэтому для нас особенно важно, что «Императорское общество поощрения художеств» становится площадкой для так называемого Клуба культурной дипломатии».

Символично, что презентация проекта «Побратимы-Победители» состоялась в залах уникальной экспозиции «Образ Родины», объединившей более 100 произведений художников-представителей ленинградской академической школы живописи. Практически все участники этой выставки – герои Великой Отечественной войны, у них множество наград за оборону Ленинграда. В их числе – известный художник-живописец Николай Тимков. В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда Тимков был среди защитников города, служил в Политуправлении ЛВО, на бронепоезде, на канонерских лодках. Работал над серией пейзажей «Ленинград в блокаде».

На презентации также можно было увидеть макет памятника в Большом Заречье, где сейчас располагается мемориальный комплекс «Русская Хатынь», названный так по аналогии с белорусской деревней Хатынь, уничтоженной фашистами. Авторы мемориала: архитектор Филипп Гепнер и Мария Литовченко - советский и российский скульптор-монументалист. Уникальный макет специально для мероприятия предоставила дочь М.К. Аникушина и М.Т. Литовченко - Нина Михайловна Аникушина.

Кроме того, в галерее показали часть работ из коллекции «Русская слава в фарфоре», раскрывающей забытые страницы отечественной истории. В ее основе – образы реальных героев, созданные с высочайшим портретным сходством и доскональной исторической точностью.

В следующем году «Императорское общество поощрения художеств» также готовит ряд культурных мероприятий в рамках проекта «Побратимы-Победители». В частности, будет организована выставка современных художников, посвященная Великой Отечественной войне. Экспозиция позволит лучше понять и оценить исторические события в контексте настоящего времени.

В презентации проекта «Побратимы-Победители» приняли участие руководитель Секретариата Делового Совета стран ШОС в СЗФО А.А. Беда, посол по особым поручениям, представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге В.В. Запевалов, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, директор Национального центра народной дипломатии ШОС в России С.Л. Королев, председатель Общественной Палаты Ленинградской области А.Ф. Габитов, амбассадор Санкт-Петербурга, ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института Е.И. Калинина, представители Международного Муниципального Форума БРИКС+, Русского географического общества, известные путешественники и общественные деятели.