Международный патриотический проект «Побратимы-Победители»: культурная дипломатия

7 ноября 2023 г. в петербургской галерее живописи Фонда «Императорское общество поощрения художеств» (ул. Шпалерная, 35) состоялась презентация Международного патриотического межмуниципального проекта «Побратимы-Победители», приуроченного к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и 85-летию победы советской армии на Халкин-Голе. О дорожной карте проекта рассказал заместитель Генерального секретаря МСНО «Ассамблеи Народов Евразии», президент РОО «Совет по международному сотрудничеству» Юрий Паламарчук.
На начальном этапе проекта планируется подписать межмуниципальные побратимские соглашения между населенными пунктами, связанными со знаковыми историческими событиями. В Беларуси - это Каменское сельское поселение, где находится мемориальный комплекс «Хатынь». В Ленинградской области - Щегловское поселение, где было место дислокации 136-й гвардейской стрелковой дивизии, которая защищала блокадный Ленинград и Дорогу жизни. В Монголии - населенный пункт Халхин-Гол, где в 1939 году проходила Китайско-Маньчжурская военная операция. Первое соглашение должно быть подписано до конца этого года: в декабре специальная делегация Ленинградской области отправится в Беларусь для посещения мемориала «Хатынь».
В дальнейшем культурное взаимодействие будет расширяться. В рамках проекта «Побратимы-Победители» будут реализованы значимые культурные мероприятия при участии музеев и мемориальных комплексов России, Беларуси и Монголии. Уже сейчас представители проекта ведут переговоры с Музеем обороны и блокады Ленинграда, а в Улан-Баторе - с Музеем Георгия Жукова.
Одним из ключевых партнеров проекта «Побратимы-Победители» стало «Императорское общество поощрения художеств» в Санкт-Петербурге.
Символично, что презентация проекта «Побратимы-Победители» состоялась в залах уникальной экспозиции «Образ Родины», объединившей более 100 произведений художников-представителей ленинградской академической школы живописи. Практически все участники этой выставки – герои Великой Отечественной войны, у них множество наград за оборону Ленинграда. В их числе – известный художник-живописец Николай Тимков. В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда Тимков был среди защитников города, служил в Политуправлении ЛВО, на бронепоезде, на канонерских лодках. Работал над серией пейзажей «Ленинград в блокаде».
На презентации также можно было увидеть макет памятника в Большом Заречье, где сейчас располагается мемориальный комплекс «Русская Хатынь», названный так по аналогии с белорусской деревней Хатынь, уничтоженной фашистами. Авторы мемориала: архитектор Филипп Гепнер и Мария Литовченко - советский и российский скульптор-монументалист. Уникальный макет специально для мероприятия предоставила дочь М.К. Аникушина и М.Т. Литовченко - Нина Михайловна Аникушина.
Кроме того, в галерее показали часть работ из коллекции «Русская слава в фарфоре», раскрывающей забытые страницы отечественной истории. В ее основе – образы реальных героев, созданные с высочайшим портретным сходством и доскональной исторической точностью.
В следующем году «Императорское общество поощрения художеств» также готовит ряд культурных мероприятий в рамках проекта «Побратимы-Победители». В частности, будет организована выставка современных художников, посвященная Великой Отечественной войне. Экспозиция позволит лучше понять и оценить исторические события в контексте настоящего времени.
В презентации проекта «Побратимы-Победители» приняли участие руководитель Секретариата Делового Совета стран ШОС в СЗФО А.А. Беда, посол по особым поручениям, представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге В.В. Запевалов, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, директор Национального центра народной дипломатии ШОС в России С.Л. Королев, председатель Общественной Палаты Ленинградской области А.Ф. Габитов, амбассадор Санкт-Петербурга, ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института Е.И. Калинина, представители Международного Муниципального Форума БРИКС+, Русского географического общества, известные путешественники и общественные деятели.
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