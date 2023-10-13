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Питерец.ру » Культура » В Петербурге возобновило деятельность Общество поощрения художеств

В Петербурге возобновило деятельность Общество поощрения художеств

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Общество поощрения художеств возобновило деятельность в Петербурге

11 октября 2023 года в Северной столице (Шпалерная ул., 35) состоялось торжественное открытие галереи и презентация деятельности возрождённого «Общества поощрения художеств» - преемника легендарного «Императорского Общества поощрения художеств», одного из старейших и наиболее значимых художественных объединений в России.

Как рассказала создатель и директор Фонда «Императорское общество поощрения художеств» Людмила Анатольевна Ермолина, идея о возвращении к жизни уникального художественного объединения родилась в 2017 году.  Инициативу поддержал председатель правления Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ Альберт Серафимович Чаркин. Сейчас проект удалось реализовать и активизировать деятельность. Как и в далёком прошлом, она осуществляется благодаря поддержке меценатов, собирателей картин и коллекционеров.

«За основу работы возрождённого общества был взят Устав Императорского Общества поощрения художеств 1833 г. Мы сохранили все цели и задачи художественного объединения, переложив их на современный язык, - отметила Людмила Ермолина. – Мы бережно следуем этим задачам. Продолжая традиции, ОПХ проводит художественные выставки, аукционы, лекции, мастер-классы, поэтические вечера, концерты и творческие встречи, собирает коллекции, организует значимые культурно-выставочные проекты».

Одним из важнейших достижений является открытие нового выставочного пространства, знакомящего с наследием ленинградской академической школы живописи, которая охватывает период с начала 1930-х по начало 1990-х гг., а также с произведениями современных авторов.

Сразу в нескольких залах «Галереи общества поощрения художеств» разместилась экспозиция «Образ Родины», объединившая более 100 произведений художников-представителей ленинградской академической школы живописи. В их числе – Б.С. Угаров, В.В. Прошкин, В.Ф. Загонек, Н.Е. Тимков и др. С уходом этих выдающихся живописцев ушла целая эпоха в истории отечественной культуры. Возрождённое «Общество поощрения художеств» делает всё возможное, чтобы сохранить их имена, открыть доступ к их творческим достижениям и особому художественному виденью. Экспозицию дополняют работы современных художников – В.В. Загонека, Н.Ф. Глухова, В.М. Шевчука, по-своему переработавших визуальный код своих предшественников. Основной массив экспозиции охватывает период с 1960 до 1990-х гг. Самая ранняя работа датируется 1936 г., самая поздняя – 2020 г. На выставке представлен настоящий калейдоскоп русской природы – бескрайние просторы равнин и лесов, цветущие луга, широкие реки и глубокие чистые озера. Картины раскрывают всю красоту, многогранность и величие родной земли, очарование русской деревни. Многие пейзажи были созданы на так называемых творческих дачах - неподалёку от Вышнего Волочка или в Старой Ладоге, которые по большей части уже утрачены.

«Советское искусство, в том числе ленинградская школа живописи, – очень ёмкое понятие. В нашем городе была особая атмосфера и художественная жизнь. ОПХ даёт возможность прикоснуться к этому уникальному явлению, - отмечает Людмила Ермолина.

«Воспоминания о лете» — это ещё одна интересная и запоминающаяся выставка, посвящённая современным натюрмортам с цветочными композициями: живопись, акварель, пастель. В экспозиции – произведения трёх чудесных художниц: К.Г. Претро, Ю.С. Горской, О.А. Давыдовой.  Коринна Претро хорошо известна как оформитель книжных изданий, в том числе адресованной детям книги «Звездочеты» для Нью-Йоркского издательства «Тамбурин-Букс». Юлия Горская на протяжении многих лет была приближена к художникам знаменитого «арефьевского круга», что во многом сформировало её творческое виденье и своеобразный авторский подход. Работы Ольги Давыдовой находятся в собраниях Государственного Русского музея, Эрмитажа, Государственной Третьяковской Галереи.

Выставки работают с 12 октября 2023 г. до 31 января 2024 года. Стоимость билетов: 200 рублей. Для льготных категорий граждан (студенты, пенсионеры, члены творческих союзов России, ветераны ВОВ и участники СВО) – вход бесплатный.

В будущем ОПХ планирует реализовать масштабный проект, направленный на возрождение и популяризацию традиций народных художественных промыслов в России. Особое внимание будет уделено исследованию так называемого «русского стиля», его истоков, развития образных, композиционных и выразительных средств, ставших неотъемлемой частью отечественной культуры.

«Представители Императорского общества поощрения художеств, и в частности Николай Рерих, всегда тщательно исследовали русские художественные течения, много сил вкладывали в развитие народного искусства. Сейчас мы глубоко изучаем эту тему, взаимодействуем с разными культурными институциями – Высшей школой народных искусств, Ассоциацией «Народные художественные промыслы и ремесла Санкт-Петербурга и Ленинградской области» -  и современными художниками. Ищем подходящий формат, способный соединить классическую выставку, научно-исследовательскую лабораторию и современные технологии. Итогом этой работы должен стать большой фестиваль», - рассказала Людмила Ермолина. 

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