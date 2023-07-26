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Питерец.ру » Культура » Выставка приурочена ко Дню ВМФ «Морская слава, запечатленная в фарфоре»

Выставка приурочена ко Дню ВМФ «Морская слава, запечатленная в фарфоре»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В атриуме Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого откроется выставка уникальных фарфоровых скульптур «Морская слава, запечатленная в фарфоре»

27 июля в атриуме Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого откроется выставка уникальных фарфоровых скульптур «Морская слава, запечатленная в фарфоре», организованная Фондом «Императорское общество поощрения художеств» совместно с Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».

Выставка приурочена ко Дню Военно-Морского Флота, на ней будут представлены 12 фарфоровых скульптур русских мореплавателей, флотоводцев, исследователей, первооткрывателей и ученых. Каждый из них был индивидуален в своем жизненном пути, но всех их объединяли выдающиеся подвиги во благо Родины и такие качества, как мужество, храбрость, несокрушимая воля и выдающийся интеллект.

Уникальная коллекция создана по инициативе Фонда «Императорское общество поощрения художеств». Авторы экспонатов — одни из лучших скульпторов и художников по фарфору Санкт-Петербурга: Брагарь А.А, Филимонова С.Ю. и Михеева Е.Н. В скульптурах они воссоздали психологический портрет каждого из героев не только как командующих, но и как личностей, уделив особое внимание изображению их заслуг в виде наград, тщательно проработав детали их военной формы, одежды и оружия.

Процессу создания скульптур предшествовала большая исследовательская работа — изучение жизни и деятельности известных российских и советских флотоводцев — по итогу которой были выбраны наиболее яркие и незаурядные личности, оказавшие заметное влияние на строительство флота России, успешный исход морских сражений, и в целом на ход истории того периода времени, в котором им довелось служить Родине.

Открытие выставки состоится 27 июля (ЗАВТРА) в 15.00 в атриуме Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого (пл. Труда, д. 5). Вход на открытие свободный. 

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