В Петербурге возрождают Общество поощрения художеств

11 октября 2023 г. в Санкт-Петербурге (Шпалерная ул., 35) в 13:00 состоится торжественное открытие галереи и презентация деятельности возрождённого «Общества поощрения художеств» - преемника легендарного «Императорского Общества поощрения художеств», одного из старейших и наиболее значимых художественных объединений в России.

Об особенностях работы современного «Общества поощрения художеств», его обновленной концепции и формате, а также о текущих и будущих проектах расскажут:

- Людмила Анатольевна Ермолина, создатель и директор Фонда «Императорское общество поощрения художеств»;

- Светлана Степановна Остроумова, попечитель Фонда «Императорское общество поощрения художеств», коллекционер, меценат;

- Вера Германовна Шургая-Верейская, представитель знаменитой художественной династии, искусствовед и арт-критик, член Ассоциации искусствоведов (АИС);

- Анна Владимировна Корнильева, член Союза художников России, преподаватель кафедры живописи СПГХПА им. А.Л.Штиглица, эксперт в области теории русского искусства;

- Юлия Сергеевна Горская, российский художник-живописец и график.

История возникновения «Общества поощрения художеств» относится к 1820 г. Первоначально ОПХ было основано группой меценатов И.А. Гагариным, П.А.Кикиным, А.И. Дмитриевым-Мамоновым и другими с целью развития изящных искусств и поощрения дарований русских художников. Начиная с 1882 г. общество стало именоваться Императорским, ведь даже в начале своей деятельности оно находилось под покровительством императора Николая I. При этом инициаторами и главными двигателями общества всегда оставались меценаты и активные художественные деятели.

Важным направлением ОПХ являлась поддержка молодых и талантливых художников, которых отправляли за границу для обучения. В их числе такие именитые мастера, как К.П. Брюллов и А.П. Брюллов, А. А. Иванов. В разные годы пособия ОПХ получали ученики Академии художеств В. В. Верещагин, М. К., М. П. и П. К. Клодты, И. Н. Крамской, К. Е. Маковский и др. Большое внимание отводилось образовательной и просветительской деятельности. По инициативе ОПХ была создана постоянная «Публичная выставка русских художественных произведений», регулярно выпускались иллюстрированные художественные издания и репродукции. При ОПХ работала бесплатная Рисовальная школа, где изначально учили черчению, рисованию и лепке. В 1906 году директором школы стал Н.К. Рерих, который организовал работу художественно-промышленных мастерских: рукодельной, ткацкой, иконописной, керамики и живописи по фарфору и др. В 1871 по инициативе секретаря Комитета ОПХ писателя Д.В. Григоровича при обществе был организован Художественно-промышленный музей, основу которого составила коллекция предметов старого западноевропейского прикладного искусства, поднесенная чиновником Министерства иностранных дел В.Л. Нарышкиным Александру II и пожалованная императором обществу. Фонды музея также пополнили изделия Императорского фарфорового завода, подаренные императрицей Марией Александровной, и собственные приобретения ОПХ. В 1915 г. под эгидой ОПХ также начал работать Музей русского искусства, знакомящий с произведениями станковой живописи и графики, подаренными авторами и коллекционерами. Деятельность общества продлилась вплоть до 1929 года.

В советское время часть функций исчезнувшего ОПХ, также как и его здание на Большой Морской улице, 38, перешло к Ленинградской организации Союза художников РСФСР (ЛОСХ), ныне - Санкт-Петербургскому отделению Союза художников России. Союз взял на себя обязанности по поддержке деятельности художников, предоставлению мастерских, организации регулярной выставочной деятельности.

Исторически ОПХ всегда являлось мостиком между традициями и современностью. Одним из ключевых направлений в работе возрождённого «Общества поощрения художеств» станет не только поддержка молодых художников, но сохранение и популяризация уникального художественного наследия нашего города. В частности – ленинградской академической школы живописи, которая охватывает период с начала 1930-х по начало 1990-х гг.

«Императорское Общество поощрения художеств просуществовало более 100 лет, и во многом именно его деятельность показала важность собирательства, представления и переосмысления художественных коллекций. Мы продолжаем это непростое дело: по крупицам собираем лучшие образцы советского наследия, бережно храним традиции петербургской культуры, - говорит директор Фонда «Императорское общество поощрения художеств» Людмила Ермолина. - Наша цель – вернуть искусство в духовную сферу. Ведь главная задача искусства – нести людям истину, добро и красоту».

Деятельность обновлённого ОПХ будет не менее разносторонней, чем у его предшественника. Продолжая традиции, ОПХ проводит художественные выставки, аукционы, лекции, мастер-классы, поэтические вечера, концерты и творческие встречи. Как и в далёком прошлом, современная деятельность ОПХ осуществляется благодаря поддержке меценатов, собирателей картин и коллекционеров.

По окончании презентации состоится пресс-показ выставок, приуроченных к старту деятельности ОПХ и открытию «Галереи общества поощрения художеств». Специальную экскурсию проведёт Мария Чечегова, научный сотрудник-хранитель фонда живописи Музея Академии художеств.

Сразу в нескольких залах разместится экспозиция «Образ Родины», объединяющая более 100 произведений художников-представителей ленинградской академической школы живописи. В их числе – Б.С. Угаров, В.В. Прошкин, В.Ф. Загонек, Н.Е. Тимков и др. С уходом этих выдающихся живописцев ушла целая эпоха в истории отечественной культуры. Возрождённое «Общество поощрения художеств» делает всё возможное, чтобы сохранить их имена, открыть доступ к их творческим достижениям и особому художественному виденью. Экспозицию дополняют работы современных художников – В.В. Загонека, Н.Ф. Глухова, В.М. Шевчука, по-своему переработавших визуальный код своих предшественников. Преемственность поколений – то, что формирует национальную идентичность и способствует утверждению подлинных культурных ценностей. Основной массив экспозиции охватывает период с 1960 до 1990-х гг. Самая ранняя работа датируется 1936 г., самая поздняя – 2020 г.

Зрители увидят настоящий калейдоскоп русской природы – бескрайние просторы равнин и лесов, цветущие луга, широкие реки и глубокие чистые озера, смогут насладиться очарованием русской деревни. В экспозиции представлены идиллические картины природы и жанровые сценки, лёгкие зарисовки - впечатления и работы, выполненные практически с фотореалистичной точностью. Картины раскрывают всю красоту, многогранность и величие родной земли.

Неслучайно одна из первых выставок возрожденного ОПХ посвящена пейзажу. Этот жанр изобразительного искусства всегда пользовался особым вниманием. В 1865 г. Императорское Общество поощрения художеств учредило конкурс с денежными премиями по жанровой живописи из русской жизни и русскому пейзажу: с подобной инициативой выступил граф П.С. Строганов. Настоящая выставка помогает оставаться в контакте с историей и отличается искренним уважением к национальной пейзажной традиции.

«Воспоминания о лете» — это интересная и запоминающаяся выставка современных натюрмортов с цветочными композициями: живопись, акварель, пастель. Все работы схожи своими яркими, немного наивными, трогательными сюжетами. Люпины, маки, незабудки, тюльпаны… Кажется, если долго смотреть на картину, то можно почувствовать свежий, пьянящий аромат, а проходя по залу, на мгновение представить, что находишься в саду.

В экспозиции – произведения трёх чудесных художниц: К.Г. Претро, Ю.С. Горской, О.А. Давыдовой. Коринна Претро хорошо известна как оформитель книжных изданий, в том числе адресованной детям книги «Звездочеты» для Нью-Йоркского издательства «Тамбурин-Букс». Юлия Горская на протяжении многих лет была приближена к художникам знаменитого «арефьевского круга», что во многом сформировало её творческое виденье и своеобразный авторский подход. Работы Ольги Давыдовой находятся в собраниях Государственного Русского музея, Эрмитажа, Государственной Третьяковской Галереи.

Выставки будут работать с 12 октября 2023 г. до 31 января 2024 года.

Стоимость билетов: 200 рублей. Для льготных категорий граждан (студенты, пенсионеры, члены творческих союзов России, ветераны ВОВ и участники СВО) – вход бесплатный.