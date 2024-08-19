ента новостей

14:50
Выставка «Откровения души»
14:45
С начала года в Петербург не пропустили более 100 000 импортных роз, зараженных западным цветочным трипсом
14:42
Показ сцен из спектакля «Медведь» на выставке «Мой Петербург»
13:31
В Пикалево задержали подозреваемого в убийстве знакомого
11:24
В Ленобласти на железнодорожном переезде перегона Семрино — Вырица полностью перекрыто движение
11:10
В Ленобласти разведут Ладожкий мост для прохода вниз по реке яхты «Спрей»
10:53
Петербуржцы активизировались в поиске работы
10:19
В Петербурге задержали троих москвичей за пьяную выходку на Васильевском острове
10:07
В Комарово автобус сбил 15-летнюю девушку
09:54
Аренда однушки обойдется в 45 тысяч
09:36
На проспекте Художников задержали подозреваемых в грабеже
09:30
В Сестрорецке задержали подозреваемого в поножовщине
09:24
В поселке Тярлево водитель скутера погиб в ДТП с автобусом
09:02
Застройщиков обязали думать про бомбоубежища
08:31
Петербуржцы хотят учить языки
22:40
Ничейный 2-й тур в Барнауле, где продолжается Суперфинал чемпионата России по шахматам: у мужчин лидирует набравший 1,5 очка Грищук, в женском турнире впереди Лагно, Гарифуллина и Гиря
22:16
«Зенит» потерял очки в матче с «Химками»: от поражения команду Семака спас гол Мостового на 89-й минуте
21:57
«Ленинградец» сыграл вничью с «Сибирью», хотя Барков открыл счёт
12:52
На трассе «Кола» автомобиль «Рено Дастер» влетел в силовое ограждение. Погибли два человека
12:40
На проспекте Науки иномарка сбила 17-летнего курьер доставки
12:35
В Петербурге агрессивный пациент, разбивший стекло в автомобиле скорой помощи
12:31
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой на Кожевенной линии
12:24
На улице Примакова мигрант нанес ножевые ранения троим соотечественников
00:19
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл «Белогорью» полуфинал Мемориала Платонова со счётом 0–3, а дублёры «Динамо-ЛО» не смогли взять ни одной партии у МГТУ
22:31
Только Александр Грищук сумел выиграть свою партию в 1-м туре начавшегося в Барнауле Суперфина чемпионата России по шахматам, петербуржец Максим Матлаков сыграл вничью с Андреем Есипенко
22:03
Петербургская шахматистка Ольга Карманова с ничьей начала Суперфинал чемпионата России в Барнауле, а победы в стартовом туре одержали Лея Гарифуллина, Екатерина Лагно и Ольга Гиря
20:53
В Приморском районе иномарка сбила 7-летнего мальчика
12:49
На улице Замшина «Лада Ларгус» сбила 9-летнего велосипедиста
11:55
Петербург примет гостей из Курска
11:06
Где в Ленобласти наиболее активны клещи?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Откровения души»

Выставка «Откровения души»

0
1
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку «Откровения души»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку «Откровения души». В экспозиции будут представлены работы Ники Клёцки, Максима Демина, Каролины Гартавер-Сас, Екатерины Беляковой, Олеси Выборновой, Александра Провоторова, Николая Рындина, Антона Беликова, Кирилла Ведерникова, Сергея Некрасова, Софьи Игошиной, Петра Добаева и Филиппа Гусева.

Наряду с философией, наукой и религией искусство является одной из высших форм духовной деятельности человека. Объединяет эти четыре формы, несмотря на все различия, одно — стремление трансцендироваться от чистой материальности через восхождение к умопостигаемому миру. Философия и наука достигают этого перехода путем формирования понятий и выявления закономерностей. Постижение сущности явлений здесь происходит за счет абстрагирования от случайных свойств предметного мира. Религия же стремится выйти за ограничения разума — найти в откровении то, что недоступно умозрению, и приблизиться к таинственной сущности мироздания иным, мистико-интуитивным путем.

Искусство, в особенности изобразительное, является особенным видом духовного поиска: оно воздействует на органы чувств, следовательно, по природе своей не свободно от физического мира. Но при этом подлинное искусство заставляет дух отрешиться от предметности. Эту мысль хорошо выразил Гегель: он считал искусство познанием через особенное — такое единичное, через которое проявляет себя всеобщее. Так, посредством чувств искусство позволяет человеку преодолеть чувственность — поэтому оно, одновременно принадлежа двум мирам, наилучшим образом выражает дуальную природу человека, существующего в физическом мире, но вечно стремящегося в мир метафизический.

Эта двойственность с древнейших времен заставляла мыслителей размышлять о роли художника, ведь сущность творца так же двойственна, как и его творчество. С одной стороны, художник понимался как медиум, призванный высшими силами, а с другой — как свободный человек, проявляющий через творчество свою неотмирную сущность.

Потому в эстетике романтизма и в русской религиозной философии, например у Николая Бердяева, творчество понималось как особый дар, позволяющий человеку прикоснуться к высшему, трансцендентному миру. Романтики полагали гармонию и добро врожденными человеческими инстинктами, которые проявляют себя посредством возвышающего жизнь искусства. Человек, одаренный инстинктом гармонии и расположенный к благу, при помощи воображения способен прикоснуться к далекому прошлому, овладеть настоящим и стать творцом собственного будущего.

Выставка «Откровения души» посвящена современному религиозному искусству. С должным почтением к многовековому наследию мировой культуры каждый из тринадцати авторов знакомит зрителя со своим пониманием христианского мироощущения.

Даты проведения выставки: 23 августа 2024 — 24 ноября 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-11-2022, 13:11
Выставка советского киноплаката «Время летать»
6-05-2024, 19:31
Выставка «Теплый Север»
19-11-2023, 22:08
Выставка Екатерины Ерохиной «Размывая границы»
6-12-2021, 12:54
Выставка «Белые сны»
5-11-2022, 13:37
Выставка «Русский север»
27-11-2020, 19:24
Выставка «Камень. Бумага» в музее Эрарта

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 10:07
В Комарово автобус сбил 15-летнюю девушку
0
76
Сегодня, 09:24
В поселке Тярлево водитель скутера погиб в ДТП с автобусом
0
227
Вчера, 12:52
На трассе «Кола» автомобиль «Рено Дастер» влетел в силовое ограждение. Погибли два человека
0
206
Вчера, 12:40
На проспекте Науки иномарка сбила 17-летнего курьер доставки
Наверх