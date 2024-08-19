Выставка «Откровения души»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку «Откровения души». В экспозиции будут представлены работы Ники Клёцки, Максима Демина, Каролины Гартавер-Сас, Екатерины Беляковой, Олеси Выборновой, Александра Провоторова, Николая Рындина, Антона Беликова, Кирилла Ведерникова, Сергея Некрасова, Софьи Игошиной, Петра Добаева и Филиппа Гусева.

Наряду с философией, наукой и религией искусство является одной из высших форм духовной деятельности человека. Объединяет эти четыре формы, несмотря на все различия, одно — стремление трансцендироваться от чистой материальности через восхождение к умопостигаемому миру. Философия и наука достигают этого перехода путем формирования понятий и выявления закономерностей. Постижение сущности явлений здесь происходит за счет абстрагирования от случайных свойств предметного мира. Религия же стремится выйти за ограничения разума — найти в откровении то, что недоступно умозрению, и приблизиться к таинственной сущности мироздания иным, мистико-интуитивным путем.

Искусство, в особенности изобразительное, является особенным видом духовного поиска: оно воздействует на органы чувств, следовательно, по природе своей не свободно от физического мира. Но при этом подлинное искусство заставляет дух отрешиться от предметности. Эту мысль хорошо выразил Гегель: он считал искусство познанием через особенное — такое единичное, через которое проявляет себя всеобщее. Так, посредством чувств искусство позволяет человеку преодолеть чувственность — поэтому оно, одновременно принадлежа двум мирам, наилучшим образом выражает дуальную природу человека, существующего в физическом мире, но вечно стремящегося в мир метафизический.

Эта двойственность с древнейших времен заставляла мыслителей размышлять о роли художника, ведь сущность творца так же двойственна, как и его творчество. С одной стороны, художник понимался как медиум, призванный высшими силами, а с другой — как свободный человек, проявляющий через творчество свою неотмирную сущность.

Потому в эстетике романтизма и в русской религиозной философии, например у Николая Бердяева, творчество понималось как особый дар, позволяющий человеку прикоснуться к высшему, трансцендентному миру. Романтики полагали гармонию и добро врожденными человеческими инстинктами, которые проявляют себя посредством возвышающего жизнь искусства. Человек, одаренный инстинктом гармонии и расположенный к благу, при помощи воображения способен прикоснуться к далекому прошлому, овладеть настоящим и стать творцом собственного будущего.

Выставка «Откровения души» посвящена современному религиозному искусству. С должным почтением к многовековому наследию мировой культуры каждый из тринадцати авторов знакомит зрителя со своим пониманием христианского мироощущения.

Даты проведения выставки: 23 августа 2024 — 24 ноября 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург