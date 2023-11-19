23 ноября, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка Екатерины Ерохиной «Размывая границы».

Екатерина Ерохина - талантливый художник и графический дизайнер, чьи работы пронизаны темами психологии и философии человеческого бытия. Ее искусство отражает ее стремление к саморазвитию и самоактуализации. В каждой своей работе она передает силу, которая вдохновляет ее на творческий рост.

Одним из ключевых источников вдохновения для Екатерины являются эмоции. Она считает их основным ресурсом искусства во всех его проявлениях. Ни одна ее картина не может быть создана без эмоционального порыва.

Однако, кажется, что, говоря об эмоциональности и чувственности, художница должна изображать людей на своих полотнах. Но у Екатерины Ерохиной практически нет таких работ. Она считает, что гораздо интереснее и сложнее передавать состояние души через природу, стихии и предметы.

Каждая картина Екатерины - это снимок ее эмоций и самоактуализации. Это постоянный процесс работы над собой, своим творчеством и изучением психологии человека. В каждом произведении она закладывает символ и определенное состояние, которое может быть не сразу заметно зрителю, но в этом скрыта еще большая ценность. Работы Екатерины заставляют зрителя задуматься, рассуждать и мыслить.

Как сказал Уайтхед, "Функция разума - способствовать искусству жить".

Екатерина Ерохина считает, что искусство имеет важное значение в нашей жизни, оно помогает нам понять себя и окружающий мир. Ее работы не только визуально привлекательны, но и имеют глубокий смысл, который раскрывается с каждым новым взглядом. Екатерина Ерохина продолжает развиваться и экспериментировать с различными техниками и стилями, чтобы передать свои эмоции и идеи. Она постоянно ищет новые способы выражения своего внутреннего мира и вдохновляет других своим творчеством. Таким образом, Екатерина Ерохина - талантливый художник, чьи работы пронизаны эмоциями и глубоким смыслом. Она стремится к саморазвитию и самоактуализации, используя искусство как средство выражения своих мыслей и чувств. Ее работы вдохновляют зрителей задуматься и искать гармонию внутри себя и в окружающем мире.

Выставка Екатерины Ерохиной «Размывая границы» продлится до 23 января.

Вернисаж состоится 23 ноября, в 19.00.

Вход, как и всегда в АРТМУЗЕ, свободный.