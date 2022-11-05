Музей Эрарта представляет выставку Александра Трифонова, в чьих живописных работах отражены переживания о будущем родины, ее природе и культуре.

Целью своего творчества Александр Трифонов видел создание параллельной реальности, которая будет наделена не только собственной эстетикой, но и этикой. «Для меня всегда было очень важно существовать в собственном мире, который я моделирую и создаю по своим законам, и где можно найти ту гармонию, которой так часто не хватает в окружающей действительности. И мир этот может быть реальным, абстрактным или каким-то совсем иным, не похожим ни на что. Но я должен ощущать его, мне интересно в нем существовать», — признавался автор.

Выставка «Русский север» познакомит зрителей Эрарты с живописными полотнами, в сюжетах которых отражены переживания художника о будущем национальной культуры и родной для него карельской природы.

Александр Трифонов

Русский север

23 ноября 2022 — 19 февраля 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург