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Питерец.ру » Культура » Выставка «Белые сны»

Выставка «Белые сны»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку сюрреалистичных костюмов Венеры Казаровой

Музей Эрарта представляет выставку сюрреалистичных костюмов Венеры Казаровой, скрывающих под масками острое чувство несовершенства мира

  • Костюм как арт-объект, не претендующий на утилитарность
  • Утонченная красота и уязвимость белого листа бумаги
  • Автор, чья инсталляция была представлена на Неделе моды в Москве

Искусство Венеры Казаровой — это искусство потрясения. За необычностью работ автора скрывается острое чувство несовершенства мира. «Когда я посмотрю новости, то потом не понимаю, как можно творить, когда вот это происходит, — говорит художник. — У меня ощущение, что я не имею права это делать. Что нужно менять мир. Но я не могу. И никто не может. Я работаю с тем, что потрясает меня сильнее всего, а именно — красота, насилие и абсурд. Ты смотришь на что-то красивое, но вспоминаешь, что около красоты есть и ужасное».

Свой стиль Казарова определяет как fashion-сюрреализм. Ее работы построены на сложных образах, сновидениях и ассоциациях, пропитаны тонким психологизмом. Творчество художника укоренено в карнавальной культуре: с помощью костюма автор превращает человека в фантастическое существо, в супергероя, но вместе с тем стремится и защитить его. Не случайно так часто Венера Казарова использует в работах одеяла, подушки и даже матрасы. В этих причудливых нарядах люди напоминают прекрасные и хрупкие елочные игрушки, заботливо укутанные в вату до следующего года. Художник мастерски использует бумагу: ее хрупкость и уязвимость привлекают Казарову. «Это то, с чем я работаю. Это то, с чем я себя ассоциирую. Белый лист бумаги — это высшая форма непрактичности», — поясняет она.

Представленные на выставке в музее Эрарта костюмы Венеры Казаровой не утилитарны и даже не театральны — это арт-объекты, которые автор объединяет в тотальные инсталляции и перформансы. В потоке современного искусства, которое часто грешит болезненностью и инфантилизмом, работы молодого востребованного художника выделяет идеализм и внутренняя этика. 

Даты проведения выставки: 02 декабря 2021 — 27 февраля 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

18+

Источник: Эрарта
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