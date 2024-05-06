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Питерец.ру » Культура » Выставка «Теплый Север»

Выставка «Теплый Север»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку арт-группы «КУБ»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку арт-группы «КУБ», на которой Русский Север предстает в причудливом сюрреалистическом свете.

Со времен первой выставки пермской группы «КУБ» в музее Эрарта в 2021 году сообщество единомышленников превратилось в дуэт скульптора Юрия Шикина и графика Егора Субботина.

Новый выставочный проект вдохновлен Русским Севером, но север выступает здесь скорее не как географическое понятие, а как философское. Художники создают образ особого мира, где мифы и легенды вплетаются в повседневность, обнаруживая глубинные культурные основы сегодняшнего дня. Творческий процесс помогает авторам найти тонкие ментальные сквозные нити между прошлым, настоящим, будущим.

Проект «Теплый Север» посвящен нелегкому труду «отшельников» — смотрителей маяков, полярников и комендантов биостанций. Источником вдохновения для авторов послужило осознание того, насколько хрупка жизнь среди суровой природы и какая мощная сила духа эту жизнь поддерживает. В работах художников небогатая красками северная природа преображается в фантастический мир, больше похожий на разукрашенный уличными художниками уголок мегаполиса.

Егор Субботин объясняет: «Север — это образ чего-то далекого, холодного и безжизненного, место, куда хотелось бы съездить на время, но жить там — нет. А между тем, только познав холод, ты узнаешь, что такое тепло». На картинах Егора суровые бородатые мужчины, профессиональные созерцатели и наблюдатели, становятся свидетелями диковинных внутренних процессов. Эти работы — о мироощущении человека, окруженного нечеловеческими, недружелюбными к нему условиями. Яркие цвета, ласковые волки и теплый чай придают картинам жизнеутверждающий пафос.

Юрий Шикин рассказывает: «Одно из рабочих названий проекта было “Теплотрасса”: теплые жилы души, проложенные в ледяном хрустальном мире севера, от человека к человеку, из прошлого в настоящее, а потом в будущее». Скульптор отвечает за фауну «Теплого Севера». В его диковинном бестиарии — пляшущие антропоморфные звери, будто сошедшие с лубочного листа, и демонические сущности — мелкие стихийные духи вроде «сквозьняков».

По мнению художников группы «КУБ», культурный код — один из основных ключей к пониманию сущности как отдельного человека, так и нации в целом. Его изучение через культурное наследие наших предков приближает нас к тому, чтобы понять самих себя и общество, в котором мы живем.

Художник дает зрителю и надежду, напоминая, что в любую темницу духа способен проникать свет и выход из нее всегда существует. Верующий человек предположил бы, что сюжет картины «Перед рассветом» предвосхищает не Страсти Христовы, но обещание вечной жизни. А скептик разглядел бы здесь образ человека, героически принимающего судьбу.

В программной работе «Ключи от рая», изображающей крестные муки святого Петра, одолеваемого бесами, присутствует образ лодки на горизонте. Согласно сложившейся иконографии, якорь и лодка свидетельствуют о спасении, преодолении смерти, но в прочтении Сергея Секирина это аллегория смертного греха уныния — нежелания вести внутреннюю борьбу.

Готовых ответов и трактовок у художника нет. Представленные на выставке картины — плод многолетней работы в мастерской: определенная работа предстоит и зрителю.

Группа «КУБ». Теплый Север
Даты проведения выставки: 9 мая 2024 — 28 июля 2024
Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург
Источник: Эрарта
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