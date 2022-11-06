Музей Эрарта представляет выставку советских киноплакатов 1970–80-х годов, представляющих собой интересные образцы графического искусства и полиграфии.

Выставка советского киноплаката «Время летать» — это около 40 афиш 1970–80-х годов, созданных в доцифровую эпоху и представляющих собой интересные образцы графического искусства и полиграфии.

Для советских художников, создававших киноплакаты в это время, сложилась уникальная ситуация. Главенствующий в искусстве канон соцреализма здесь не являлся доминирующим, а голливудские маркетинговые стандарты еще не пришли. Образовался временной промежуток, в котором художники имели относительно высокую степень творческой свободы и могли создавать авторские работы, выражающие их персональное видение киносюжета. Несмотря на то что над плакатами этого периода трудились представители «официального искусства», члены творческих союзов, их можно отнести скорее к авангарду, модернизму или сюрреализму.

В экспозицию войдут киноафиши двадцати советских художников-графиков, в том числе работы Игоря Майстровского, Юрия Боксера, Александра Чанцева, Сергея Гапона, Андрея Кинсбурского и других мастеров плакатного искусства. Большинство киноплакатов печатались ограниченными тиражами, от 1000 до 3000 экземпляров. Выставка напомнит о фильмах того времени, которые зрителю, возможно, захочется посмотреть вновь.

Время летать: советский киноплакат 1970–80-х годов

01 декабря 2022 — 26 февраля 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург