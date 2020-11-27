Выставка «Камень. Бумага» в музее Эрарта

Музей Эрарта представляет совместную выставку Светланы Георгиевской и Юлии Тутатчиковой — созданную из бумаги сказку, повествующую о детстве человечества.

Скульптор Юлия Тутатчикова работает с папье-маше: создает формы и смыслы из хрупкой волокнистой массы, превращая ее в камень. В Эрарте будут представлены работы автора из разных серий: пластические иллюстрации к сказочным повестям Льюиса Кэрролла об Алисе, маски и изображения животных, вдохновленные первобытным искусством.

Художник Светлана Георгиевская, используя рисовую бумагу, снимает в натуральную величину копии петроглифов, выбитых на гранитных скалах Онежского озера и Беломорья. Уникальность петроглифов Карелии заключается в том, что это не отдельные изображения, а многофигурные композиции, которые выбивались на прибрежных скалах в разное время и разными авторами. Датируются они приблизительно IV тысячелетием до нашей эры. Получается, что в выставочном пространстве, помимо работ двух современных художников, присутствуют еще и творения безымянных мастеров каменного отбойника.

Формально Юлию Тутатчикову и Светлану Георгиевскую связывает материал — бумага. Однако их встреча определенно имеет магическую природу. Выставка «Камень. Бумага» — это своеобразные «каникулы для души и ума», позволяющие перенестись из современности в далекое прошлое.

Даты проведения выставки: 02.12.2020–07.02.2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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