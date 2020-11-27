ента новостей

19:24
Выставка «Камень. Бумага» в музее Эрарта
19:22
Подать заявку на Молодежную премию Санкт-Петербурга можно будет и в выходные
19:19
В Ленобласти медики ЗВО спасали из-под огня «противника» условно раненых сослуживцев
13:31
В Петербурге пройдет литературный конкурс «Битва Лириков»
13:29
В Санкт-Петербурге заработает Машина Голдберга
13:25
Справедливороссы предложили городу взять на себя 40% платы за капремонт
13:15
Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина проведут мастер-классы
13:05
В Петербурге обезвредили банду аферистов, обманувших пенсионерку
09:57
Регулирование удаленки
09:31
Что с уровнем безработицы?
17:48
В Петербурге реконструируют здание «Мюзик-Холла»
17:44
В библиотеке Гоголя откроется фотовыставка
17:38
На путепроводе на трассе «Кола» ограничили пропускную способность
13:39
Фестиваль "Новые книги о Петербурге"
12:18
В Санкт-Петербурге открыта мемориальная доска маршалу артиллерии Георгию Передельскому
12:13
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
12:10
В Петербурге с поличным поймали квартирных воров
12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
11:58
В Петербурге буйный мужчина выбрасил вещи из окна и поджег автомобиль
08:49
На этот раз без продуктовых наборов
08:27
Сезонная вакцинация
00:05
Очередной вылет «Зенита» из Лиги Чемпионов – почему?
13:57
Судентам-инвалидам помогут с возможностью заработать в студотрядах
13:38
Стартовал новый проект президентской платформы «Учитель будущего. Студенты»
13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
07:38
Бесплатные коронавирусные лекарства
07:38
Пенсионный фонд перестанет существовать?
20:50
В Ленобласти появится экологическая милиция
20:42
Михаил Романов направил обращение Владимиру Колокольцеву в связи с инцидентом со стрельбой в трамвае в Санкт-Петербурге
20:13
В Сестрорецке пенсионер отдал аферистам более 2,6 миллиона рублей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Камень. Бумага» в музее Эрарта

Выставка «Камень. Бумага» в музее Эрарта

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Музей Эрарта
Светлана Георгиевская и Юлия Тутатчикова «Камень. Бумага»

Музей Эрарта представляет совместную выставку Светланы Георгиевской и Юлии Тутатчиковой — созданную из бумаги сказку, повествующую о детстве человечества.

Скульптор Юлия Тутатчикова работает с папье-маше: создает формы и смыслы из хрупкой волокнистой массы, превращая ее в камень. В Эрарте будут представлены работы автора из разных серий: пластические иллюстрации к сказочным повестям Льюиса Кэрролла об Алисе, маски и изображения животных, вдохновленные первобытным искусством.

Художник Светлана Георгиевская, используя рисовую бумагу, снимает в натуральную величину копии петроглифов, выбитых на гранитных скалах Онежского озера и Беломорья. Уникальность петроглифов Карелии заключается в том, что это не отдельные изображения, а многофигурные композиции, которые выбивались на прибрежных скалах в разное время и разными авторами. Датируются они приблизительно IV тысячелетием до нашей эры. Получается, что в выставочном пространстве, помимо работ двух современных художников, присутствуют еще и творения безымянных мастеров каменного отбойника.

Формально Юлию Тутатчикову и Светлану Георгиевскую связывает материал — бумага. Однако их встреча определенно имеет магическую природу. Выставка «Камень. Бумага» — это своеобразные «каникулы для души и ума», позволяющие перенестись из современности в далекое прошлое.

Даты проведения выставки: 02.12.2020–07.02.2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

12+

Источник: Музей Эрарта
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

23-11-2020, 14:42
Выставка «Faces. Данил Головкин»
30-08-2017, 15:50
Выставка «Джан Паоло Барбьери. Мода и вымысел»
8-10-2015, 08:20
Выставка Марины Фёдоровой «Продлевая лето»
14-12-2016, 18:48
Петербургский метрополитен запретил Льюиса Кэрролла
13-10-2020, 15:19
Выставка «Твое сознание не знает границ»
19-10-2018, 10:34
Выставка «ВАУ-мода! World of WearableArt ™»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
82
Вчера, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
119
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
834
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 262
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх