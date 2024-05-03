В ТЮЗе пройдет Юбилейный XXV Международный театральный фестиваль «МОЛОДЕЖЬ. ТЕАТР. ФЕСТ»

С 22 по 30 мая ТЮЗ им. А. А. Брянцева проведёт Юбилейный XXV Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева «МОЛОДЕЖЬ. ТЕАТР. ФЕСТ» (в прошлом «Радуга»). Зрителей ждет насыщенная международная программа, цель которой, как и всегда — показать срез лучших спектаклей для молодежи со всей России и стран зарубежья. На юбилейном фестивале международная программа будет представлена театрами из Турции, Беларуси, Армении, Бразилии, Казахстана, Ирана, Ирака и Туниса.

Одним из главных и ярких событий фестиваля станет творческий вечер известного кинорежиссера, сценариста, актера, продюсера, музыканта и обладателя высоких наград крупнейших кинофестивалей Европы, а также участника фестиваля прошлых лет Эмира Кустурицы. Встреча пройдет в верхнем зрительском фойе ТЮЗа 23 мая в 21:30 и станет настоящим подарком не только для участников фестиваля, но и для всех поклонников творчества легендарного режиссёра.

Фестиваль ведёт свою историю с 2000 года и собирает профессионалов и любителей театрального искусства со всей России и зарубежья. В 2016 году фестиваль был награжден Премией Правительства Российской Федерации в области культуры.

В этом году Фестиваль продлится 9 дней: торжественное открытие состоится 22 мая недавней премьерой МТЮЗа «Собачье сердце» режиссёра Антона Федорова, а на закрытии фестиваля — 30 мая — будет показан спектакль Егора Дружинина «Русский регтайм» Московского Международного театрального агентства «Арт-Партнер XXI».

Организатор фестиваля — ТЮЗ им. А.А. Брянцева — на юбилейном фестивале представит две яркие премьеры этого сезона — спектакль «Лес» по пьесе А.Н. Островского режиссёра Уланбека Баялиева и спектакль по мотивам повести Ф.М. Достоевского «Кроткая. Монтаж» в постановке Артёма Злобина.

Три страны — Беларусь, Казахстан и Армения — в этом году покажут зрителям фестиваля также по два спектакля.

Беларусь привезет из Минска постановку «Пансион “Бельведер”» режиссера Матео Спьяцци Белорусского государственного театра кукол и спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Татьяны Самбук Белорусского академического театра юного зрителя.

Казахстан покажет спектакли «Станционный смотритель» в постановке Тимура Кулова Акмолинского областного русского драматического театра из г. Кокшетау и «Одиночество» режиссёра Мухангали Томанова Областного академического казахского драматического театра им. Махамбета из г. Атырау.

Армения будет представлена Ереванским драматическим театром им. Грачья Капланяна со спектаклем «Чучело» в постановке Григора Хачатряна и Гюмрийским драматическим театром им. Вардана Аджемяна с постановкой «Птаха» режиссера Татевик Мелконян.

Всего будет показано 27 спектаклей — 15 российских театров и 12 зарубежных. Показы пройдут на основных площадках Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева, на сцене Эрмитажного театра и Большого театра кукол, а также на Большой и Малой сценах Молодежного театра на Фонтанке.

На юбилейном фестивале зрители увидят спектакли известных российских театральных режиссеров: Уланбека Баялиева, Галины Зальцман, Антона Федорова, Тимура Кулова, Ивана Миневцева, Сергея Аронина, Радиона Букаева, Егора Дружинина, Александра Огарева и других.

По традиции во внутренней программе фестиваля состоится ряд интереснейших мероприятий: режиссерско-драматургическая лаборатория «Молодёжь. Театр. Lab» под руководством Александра Вислова пройдет в рамках празднования 225-летия А.С. Пушкина; лекция профессора Талала Дарджани (Ливан); круглый стол, посвященный волонтерскому движению; панельная дискуссия «Международное сотрудничество в современном театре», презентация проекта «Популяризация театра с использованием креативных идей».

29 мая 12:00 на новой сцене ТЮЗа в рамках программы перекрестных годов культуры России – Китая на фестивале состоится видеопоказ спектакля «Кулик, моллюск и рыбак» Китайского национального театра для детей (Пекин, Китай). Спектакль побывал на многих фестивалях и был удостоен приза как лучший спектакль на фестивале Тандарика в Румынии.

В рамках офф-программы «Студенты! Студенты! Студенты!» будет показан совместный проект Театра им. Пушкина и Школы-студии МХАТ (Москва) — спектакль «Лицей» по мотивам пьесы Елены Исаевой в постановке Андрея Кузичева.

Мероприятия внутренней программы открыты для свободного посещения и будут особенно интересны театральным специалистам, а также студентам творческих вузов.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

22 мая, 19:00, в день открытия фестиваля, на большой сцене ТЮЗа будет показан спектакль «Собачье сердце» Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) в постановке известного режиссёра, лауреата Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Антона Фёдорова. Повесть Булгакова «Собачье сердце» впервые была поставлена Генриеттой Яновской в Московском театре юного зрителя в 1987 году. В апреле 2024 года Антон Фёдоров предложил своё прочтение этой повести на сцене МТЮЗа. В роли профессора Преображенского — заслуженный артист России Игорь Гордин.

23 мая, 13:00 на малой сцене ТЮЗа Негативный театр (Тегеран, Иран) представит спектакль «Она сфотографировала воспоминания» режиссёра Амира Асани. Это загадочная история о мужчине, который после смерти жены возвращается в ее мастерскую, где находит фотоплёнку с ее воспоминаниями.

23 мая, 15:00 в белом зале ТЮЗа состоится показ спектакля Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) «Улетающий Монахов» по одноименному роману Андрея Битова в постановке (выпускника мастерской Е. Каменьковича и Д. Крымова) Сергея Аронина. Зрителей ждет пронзительная история о пролетающей жизни, бесконечном ожидании и счастливом полете в любовь, который оборачивается падением.

23 мая, 19:00 на большой сцене ТЮЗа Самарский театр юного зрителя «СамАрт» представит спектакль «Возвращение» по мотивам произведений Андрея Платонова в постановке лауреата Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Галины Зальцман. Сильная, психологическая, постапокалиптическая драма расскажет о непростых человеческих отношениях и семейных ценностях, а так же о том, как вернуться к самому себе.

23 мая, 21:30 в верхнем зрительское фойе ТЮЗа пройдет творческий вечер Эмира Кустурицы. Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссёр; актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Участник фолк-рок-группы «The No Smoking Orchestra», которая принимала участие в XXII Международном театральном фестивале ТЮЗа им. А.А. Брянцева «Радуга».

24 мая, 14:30 на малой сцене ТЮЗа будет показан спектакль «Что-то … ещё» Компании «Куас Продакшн» (Тунис). Автор и постановщик Мохамед Куас поставил историю одного ночного путешествия, в котором персонажи открывают для себя окружающий мир, но вернувшись домой, мечтают больше никогда не покидать его.

24 мая, 19:00 на большой сцене ТЮЗа Березниковский драматический театр покажет спектакль «Трагедия короля Ричарда III» по трагедии Уильяма Шекспира «Ричард III».

Режиссер Пётр Незлученко исследует природу зла и размышляет о том, что король Ричард не только хладнокровный и коварный убийца, но и жертва. Спектакль вошёл в лонг-лист самых заметных спектаклей сезона 2022/2023 года по мнению экспертного совета Российской театральной премии «Золотая Маска».

25 мая, 14:00 на малой сцене ТЮЗа Театральная компания «Нова» (COMPANHIA NOVA DE TEATRO) (Бразилия) и режиссёр Ленерсон Полонини представят мультимедийный моноспектакль Карины Казучелли «Крик в темноте». Спектакль основан на реальных письмах и воспоминаниях женщин, переживших сложный период военной диктатуры в Бразилии.

25 мая, 15:30 на сцене Большого театра кукол состоится показ спектакля «Жидкий страх» Национального театр Ирака (Ирак). Режиссёр Самим Хасбалла рассказывает историю семьи, которая желая укрыться от современного мира, решает жить в изоляции. Но благодаря современным технологиям жидкий страх проникает в дом семьи и разрушает ее изнутри.

25 мая, 17:00 на большой сцене ТЮЗа Татарский государственный театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина (Казань) покажет спектакль «Ашина» в постановке Ильсура Казакбаева. Это мистическая драма о том, как человек раз за разом оказывается в ситуации, когда необходимо сделать выбор. Однако за каждое свое решение рано или поздно ему придется держать ответ.

25 мая, 20:00 на большой сцене Молодежного театра на Фонтанке состоится показ спектакля «Преступление и наказание» Воронежского государственного театра юного зрителя. Режиссёр Евгений Кочетков поставил вневременную историю об одержимом идеей-страстью человеке, о его месте в мире, о его сомнениях в бесконечности своих возможностей и полном крахе.

26 мая 14:00 на малой сцена ТЮЗа Нижегородский государственный театр юного зрителя представит спектакль по произведениям А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя «Метель, Шинель в портфель». Режиссёр Максим Меламедов (выпускник ГИТИСа, мастерская Л. Хейфеца) и четыре артиста расскажут зрителям театральным языком о чувствах, идеях и смыслах, которые волновали людей в 19 веке и волнуют сегодня, в 21-ом.

26 мая, 17:00 на сцене Большого театра кукол состоится показ спектакля «Пансион “Бельведер”» Белорусского государственного театра кукол (Минск). Итальянский актёр и режиссёр Маттео Спьяцци поставил спектакль, в котором главные герои — пожилые люди, жизнь которых подходит к закату. Но и в этот момент жизни у них есть место любви и мечтам. История о самом главном будет рассказана создателями спектакля без лишних слов. Точнее, совсем без слов...

26 мая, 20:00 на большой сцене ТЮЗа Белорусский государственный академический театр юного зрителя (Минск) «Мастер и Маргарита». В постановке Татьяны Самбук роман Михаила Булгакова станет фантастической сказкой для взрослых, в которой Маргарита признается себе, что готова продать душу дьяволу в надежде узнать, жив ее возлюбленный или нет.

26 мая, 22:00 в верхнем зрительском фойе ТЮЗа состоится показ спектакля «Счастливая Шарлотта» Казанского государственного театра юного зрителя. В театральной фантазии режиссера Радиона Букаева загадочная гувернантка из великой комедии Антона Павловича Чехова «Вишневый сад» Шарлотта Ивановна отправится в путешествии по России XX века. Зрителям предстоит узнать, кого она встретит на своем пути и какой урок преподнесет ей судьба.

27 мая, 16:30 на новой сцене ТЮЗа Астраханский драматический театр покажет спектакль «Вдох-выдох» по пьесе современного шведского драматурга Юнаса Хемири «Нас сотня». Режиссер Александр Огарев поставил историю о женщине, которая решила заново прожить свою жизнь. Встреча с тайнами «женской души» пройдет в пространстве, где не будет разделения между сценой и залом.

27 мая, 19:00 на большой сцене ТЮЗа участники фестиваля увидят спектакль «Лес» Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева в постановке Уланбека Баялиева. Премьера была приурочена к 200-летию со дня рождения Александра Островского. Спектакль стал одним из главных театральных событий Петербурга к юбилею великого драматурга. В «Лесу», который сочинили режиссер и его команда, много загадочного, игрового, магического, неожиданного. Но наряду с этим — и близкого, узнаваемого: наши страсти, доходящие порой до крайности — в поиске счастья, любви, понимания.

28 мая, 12:00 на малой сцене ТЮЗа состоится показ спектакля «Чучело» Ереванского драматического театра им. Грачья Капланяна (Армения) в постановке Григора Хачатряна. Этот спектакль — современное прочтение повести Владимира Железникова, которую многие знают по известному советскому фильму, поставленным Роланом Быковым, поднимает проблемы буллинга среди подростков.

28 мая, 15:30 на большой сцене ТЮЗа Областной академический казахский драматический театр им. Махамбета (Атырау, Казахстан) покажет пронзительный спектакль «Одиночество» режиссера Мухангали Томанова, в котором главный герой — одинокий мужчина, который в самом начале своей жизни остался без матери. Разобщённый с окружающим миром, чувствующий себя одиноким среди толпы, он всю свою жизнь скучал по ней…

28 мая, 18:00; 20:00 на Малой сцене Молодежного театра на Фонтанке Акмолинский областной русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан) представит спектакль по повести Александра Пушкина «Станционный смотритель». В постановке номинанта премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит» режиссёра Тимура Кулова — это история из жизни отца и дочери, рассказанная ими друг другу через почтовых лошадей. И у каждой почтовой лошади будет своя версия случившегося.

28 мая, 20:00 на сцене Эрмитажного театра состоится показ спектакля «Петербургские повести» Челябинского Молодежного театра в постановке Ивана Миневцева по пьесе современного драматурга Анастасии Букреевой, написанной по мотивам повестей Николая Гоголя. Харизматичные персонажи знакомых повестей живут в неповторимой атмосфере Петербурга XIX века, полной чаяний, надежд и противоречий.

29 мая, 14:00 на малой сцене ТЮЗа Российский государственный академический театр им. Фёдора Волкова (Ярославль) представит спектакль «Мы живем в чудесное время, Оля!» режиссера Яны Гловацкой. Эта история о том, как фантомы оказываются роднее живых людей, как всевозможные гаджеты и приложения, упрощающие нашу жизнь, начинают вытеснять истинные чувства, обесценивают воспоминания и проникают в наше сознание, разрушая его.

29 мая, 19:00 на большой сцене ТЮЗа будет показан спектакль «Убийство Гонзаго» Национального театра Турции (Анкара). Режиссёр Фарид Бикчантаев, чьи работы в Татарском театре им. Г. Камала были неоднократно с успехом представлены в Санкт-Петербурге, в этот раз представит публике постановку по пьесе Недялко Йорданова, написанной по мотивам шекспировского «Гамлета». Пьеса выстроена сообразно идеям «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда, но рассказывает об актёрах, которых принц пригласил в Эльсинор показать спектакль.

30 мая, 13:00 на малой сцене ТЮЗа Гюмрийский драматический театр им. Вардана Аджемяна (Армения) представит спектакль «Птаха» в постановке режиссера Татевик Мелконян. Это психологическая драма о чистой и светлой дружбе, пронесенной через всю жизнь. Птахой зовут парня, который уверен в том, что он — канарейка. Вернуть его в мир реальных людей не так уж и просто, но попробовать стоит. Его близкий друг сделает все, чтобы помочь близкому человеку выкарабкаться. Но можно ли обрезать крылья тому, кто уверен, что умеет летать?

30 мая, 17:30 на новой сцене ТЮЗа участники фестиваля увидят премьерный спектакль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева — «Кроткая. Монтаж» по мотивам повести Ф.М. Достоевского. Режиссёр Артем Злобин (выпускник РГИСИ — курс Льва Эренбурга) вместе с артистами исследует территорию человеческого понимания любви, веры, гордыни, уязвленного самолюбия и желание доминирования одного человека над другим.

30 мая, 19:30, в день закрытия фестиваля, на большой сцене ТЮЗа будет показан «Русский Регтайм» – новый проект театрального агентства «Арт-Партнер» продюсера Леонида Робермана о моде и жизни столичного бомонда в 20-30-е годы, специально для которого российский дизайнер Алена Ахмадуллина создала эксклюзивную коллекцию костюмов. Режиссер и хореограф спектакля — заслуженный артист России Егор Дружинин, известный по своим работам в театре и кино, среди которых шоу «Танцы со звездами». В спектакле принимают участие звезды ведущих театров и шоу «Танцы».