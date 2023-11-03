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Питерец.ру » Культура » III Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О» в ТЮЗе

III Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О» в ТЮЗе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ТЮЗ
С 8 по 11 ноября 2023 года Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева проведёт третий межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О».

С 8 по 11 ноября 2023 года Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проведёт третий межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О». Проект набирает обороты и на своей третьей встрече готовит для участников со всей России особенную программу с привлечением настоящих звезд театральной педагогики.

Художественный руководитель фестиваля — актриса ТЮЗа им. А.А. Брянцева, опытный театральный педагог Ольга Карленко.

Специальным гостем фестиваля в этом году станет известный хореограф, актер, режиссёр, телеведущий, лауреат «Золотой Маски», наставник шоу «Танцы на ТНТ», член жюри известных телевизионных проектов Егор Дружинин, чей творческий путь и профессиональная  актерская карьера много лет назад начиналась именно на сцене ТЮЗа им. А.А. Брянцева.

Основная задача фестиваля — исследование поэтического слова и особенностей искусства театра для детей.

Программа фестиваля состоит из трех направлений: на Малой сцене пройдут показы поэтических спектаклей детских театральных коллективов со всей России, выбранные из 60-ти заявок членами жюри во главе с засл. арт. России, актером ТЮЗа им. А.А. Брянцева Борисом Ивушиным. В афишу 2023 года вошли 15 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Тольятти, Долгопрудного, Макеевки (ДНР), Колпино, Сестрорецка  по произведениям А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Бунина, К. Чуковского, А. Барто, М Цветаевой, А. Ахматовой, В. Маяковского и других авторов. По итогам фестиваля жюри определит спектакль-победитель «Б’АРТ’О» и лауреата в номинации «Яркая творческая индивидуальность».

На Новой сцене с 8 по 10 ноября пройдет работа драматургической лаборатории «ПЬесочница», где обсуждаются новые современные пьесы, предназначенные для постановки на сцене детских театров. Модератором лаборатории в этом году выступает театровед Мария Сизова, а тексты пьес будут воплощены в эскизах студентами актерско-режиссерского курса РГИСИ (мастерская нар. арт. России С. Я. Спивака). Лучшая пьеса из трех будет выбрана специальной детской фокус-группой с помощью голосования, а драматург-победитель будет награжден в специальной номинации на финальном концерте.

Дополнительная программа состоит из различных мастер-классов, лабораторных занятий с детьми-участниками и круглого стола для педагогов творческих коллективов, которые проведут ведущие артисты ТЮЗа. Мастер-класс по работе с поэтическим словом проведет знаменитый театральный педагог, профессор РГИСИ Юрий Васильев.

11 ноября в 18:00 на большой сцене состоится торжественная церемония закрытия, где будут названы имена победителей фестиваля в различных номинациях.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ТЮЗ
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