ТЮЗ примет участие в XXIV Международном фестивале "Театральные дни Карфагена" в Тунисе

Со 2 по 10 декабря 2023 года пройдет XXIV Международный фестиваль «Театральные дни Карфагена» в г. Тунисе (Тунис).

8 декабря на сцене Cinéma Théâtre le RIO будет показан премьерный спектакль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева — черно-белый водевиль «Медведь» по пьесе А. П. Чехова в постановке режиссёра Ильи Архипова. Чеховский сюжет раскрывается во всем многообразии, свойственного автору тонкого юмора, оригинальных режиссёрских решений и музыкальных находок.

Международный фестиваль «Театральные дни Карфагена» — самое важное и уникальное культурное мероприятие не только для профессионального театрального сообщества, но и для всего арабского мира, стран Африки и Европы. Фестиваль был организован правительством Туниса в 1983 году. За эти годы на нем были представлены самые разные театральные экспериментальные постановки со всего мира.

В этом году Фестиваль отмечает свой 40-летний юбилей организацией первого арабо-африканского рынка театрального творчества и исполнительского искусства «JTCAP», на котором соберутся ведущие театральные деятели всего мира.

Кроме основного официального конкурса на фестивале будут проходить учебные семинары и круглые столы. В рамках секции мирового театра будут обсуждаться вопросы, посвященные тунисским, африканским, арабским театральным постановкам, театру иммиграции, школьному театру, академическому и любительскому театрам, детскому театру, театру пенитенциарных учреждений, а также уличным развлекательным представлениям.

Важное место в программе Фестиваля будет отведено встречам, обменам мнениями и дискуссиям, а также проведению двух крупнейших международных симпозиумов, посвященных проблемам современного театра. Одним из ведущих спикеров симпозиумов станет директор ТЮЗа им. А. А. Брянцева Светлана Лаврецова, которая выступит с докладами на темы: «Водевиль А. П. Чехова «Медведь» и его интерпретации на сцене и экране» и «Зритель в театре особого назначения. На примере Санкт-Петербургского Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева».

Кроме того, на фестивале состоится обсуждение вопросов, связанных с организацией и проведением в 2024 году торжественных мероприятий, посвященных 10-летию сотрудничества Санкт-Петербурга с городом Бизерта, а также дальнейшего культурного взаимодействия России и Туниса.

Фестиваль «Театральные дни Карфагена» станет ярким и значимым международным культурным событием для всех его участников.