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Питерец.ру » Культура » XXIV Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов

XXIV Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов

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36
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ТЮЗ
ТЮЗ им. А. А. Брянцева проведёт XXIV Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов

С 14 по 17 марта 2023 года ТЮЗ им. А. А. Брянцева проведёт XXIV Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов, посвященный в этом году 140-летию со дня рождения основателя театра — народного артиста СССР Александра Брянцева, чье имя носит фестиваль.

Свою историю «Брянцевский фестиваль» ведёт с 2000 года. За это время в нём приняли участие тысячи ребят из России и других стран, многие из которых в будущем связали свою жизнь с театром. На сегодняшний день это самый крупный и престижный детский фестиваль во всем Северо-Западном регионе, который позволяет руководителям театральных коллективов увидеть спектакли своих коллег, обменяться опытом и повысить свой профессиональный уровень, а ребятам-участникам показать результаты своего творчества новым зрителям. В 2017 году фестиваль награжден Премией Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.

В этом году на фестивале примут участие творческие коллективы из Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Ленинградской области, Ярославля, Пермского края, Самарской области. Международная программа будет представлена детскими театрами из Абхазии, Беларуси и Армении. Во внеконкурсной программе свой спектакль представят участники детской  театральной студии из г. Макеевка Донецкой Народной Республики.

В афише фестиваля — спектакли по  произведениям Ф. Достоевского, С. Есенина, А. Вертинского, Р. Баха, Г.-Х. Андерсена, Я. Корчака, Ю. Мориц и других. Мастер-классы для ребят-участников проведут доцент кафедры пластического воспитания РГИСИ Калерия Алексеева, актёры, режиссёры и педагоги Сергей Агафонов, Надежда Кулакова, Мария Романова и др. По традиции на фестивале пройдет работа творческой лаборатории, состоятся обсуждения постановок с участием профессиональных театроведов.

Председатель жюри фестиваля — з. а. России Сергей Шелгунов, среди членов жюри: з. а. России Сергей Жукович, артисты Анна Мигицко, Елизавета Прилепская, Мария Соснякова, Виталий Кононов, Дмитрий Ткаченко.

14 марта, 11:00 на Малой сцене ТЮЗа состоится открытие фестиваля.

17 марта, 18:00 на Большой сцене театра пройдет гала-концерт и награждение победителей фестиваля.

Источник: ТЮЗ им. А.А. Брянцева
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