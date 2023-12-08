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Питерец.ру » Культура » ТЮЗ им. А. А. Брянцева примет участие в юбилейном XV Международном Рождественском фестивале искусств в Новосибирске

ТЮЗ им. А. А. Брянцева примет участие в юбилейном XV Международном Рождественском фестивале искусств в Новосибирске

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ТЮЗ
Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева примет участие в XV Международном Рождественском фестивале искусств в Новосибирске

12 декабря ТЮЗ им. А. А. Брянцева примет участие в юбилейном XV Международном Рождественском фестивале искусств в Новосибирске.

На большой сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» будет показан спектакль «Обыкновенное чудо» по пьесе Е. Шварца в постановке российского режиссёра театра и кино, неоднократного лауреата премии «Золотая Маска» Алексея Франдетти.

Сотрудничество ТЮЗа им. А. А. Брянцева и Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» началось в мае 2023 года. Благодаря подписанному директорами театров соглашению о партнерстве, Новосибирский театр был приглашен на XXIV Международный театральный фестиваль ТЮЗа им. А. А. Брянцева, где представил спектакль «Шинель», а ТЮЗ стал участником Рождественского фестиваля искусств. В апреле-мае 2024 года запланированы обменные гастроли театров.

XV Международный Рождественский фестиваль искусств пройдет со 2 по 16 декабря 2023 года в рамках реализации национального проекта «Культура».

Фестиваль — один из крупнейших международных культурных форумов за Уралом, который проводит Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» при поддержке Министерства культуры Новосибирской области в партнерстве с Новосибирской государственной филармонией. 

Основная идея фестиваля — подарить людям встречи с подлинными образцами современного российского и зарубежного искусства под эгидой лучших традиций Рождества.

Впервые фестиваль состоялся в декабре 1995 года. С тех пор культурный форум проводится один раз в два года. Его основой стала широкая программа, включающая разнообразные виды искусства: драму, музыку, танец, выставочные проекты. В 2003 году впервые фестиваль прошел не только в Новосибирске, но и в районах Новосибирской области.

За годы своего существования Рождественский форум укрепил статус международного и обрел постоянных участников и поклонников в разных странах.

Фестиваль-2023 включает: театральную и музыкальную гастрольную программу; новосибирский кейс; выставочную программу и программу в Новосибирской области. В рамках театральной программы в Новосибирске будут показаны спектакли ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка и Минска (Республика Беларусь).

Спектакль «Обыкновенное чудо» Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева, показанный в рамках Рождественского фестиваля искусств, станет настоящим подарком для его участников.

Постановка обращена к молодежной аудитории и зрителям старшего поколения, которые прекрасно помнят и любят знаменитый одноименный советский фильм режиссера Марка Захарова, легендарные песни на стихи Юлия Кима и музыку Геннадия Гладкова.

Сказочная история о любви, в которой сила чувств героев «доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса» будет сыграна ведущими артистами театра. Главным для создателей спектакля становятся отношения Волшебника и Хозяйки, которые находятся много лет в браке. Сохранение брака и любви становится тем самым обыкновенным чудом, которое возможно между двумя людьми.

«Обыкновенное чудо»  — это пронзительная история о том, как важно ценить и беречь своих любимых пока они рядом.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ТЮЗ
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