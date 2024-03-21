В ТЮЗе пройдет Юбилейный XXV Международный Брянцевский фестиваль

С 1 по 4 апреля 2024 года ТЮЗ им. А.А. Брянцева проведёт Юбилейный XXV Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов.

Фестиваль пройдет в рамках Года семьи и станет настоящим незабываемым праздником для всех его участников.

Свою историю «Брянцевский фестиваль» ведёт с 2000 года. С тех пор в нём приняли участие тысячи ребят из России и других стран, многие из которых в будущем связали свою жизнь с театром. На сегодняшний день это самый крупный и престижный детский фестиваль во всем Северо-Западном регионе, который позволяет руководителям театральных коллективов увидеть спектакли своих коллег, обменяться опытом, повысить свой профессиональный уровень, а ребятам-участникам — показать результаты своего творчества и побывать на мастер-классах ведущих театральных педагогов. В 2017 году фестиваль был награжден Премией Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.

В этом году на Юбилейном фестивале встретятся детские коллективы из 4 стран и 16 городов!

Россию будут представлять Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Мурманск, Вологда, Мценск, Воронеж, Казань, Челябинск, Севастополь, Набережные Челны, Пенза, с. Озерецкое; Беларусь — Городок, Витебская область; Казахстан — город Рудный; Армению — Ереван. Всего в этом году «Брянцевский» представит 16 спектаклей, поставленных детскими театральными студиями по произведениям Бориса Васильева, Бориса Заходера, Сергея Михалкова, Дюлы Урбана, Астрид Линдгрен и другим русским и зарубежным писателям.

Важное изменение в концепции фестиваля в этом году коснулось состава жюри — теперь оценивать работы и выбирать победителей будет международная команда известных профессионалов театрального искусства: талантливый молодой режиссёр из России Тимур Кулов, директор и актриса Белорусского театра юного зрителя (Минск) Вера Полякова-Макей, актриса, педагог, режиссёр, художественный руководитель театра «Амазгаин» из Еревана (Армения) Нарине Григорян, директор Акмолинского областного русского драматического театра и директор Международного театрального фестиваля «Те-ART-Кокше» (Казахстан) Бейбит Бахтыгереев.

Председатель жюри — главный режиссёр ТЮЗа им. А.А. Брянцева Сусанна Цирюк.

Открытые уроки для ребят-участников проведут: актриса, профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина — Мария Оссовская; танцовщик, хореограф, педагог, заслуженный артист России, обладатель премии «Золотая лира» — Владислав Морозов, а также российская актриса театра и кино, телеведущая Наталия Медведева. По традиции на фестивале пройдут обсуждения спектаклей с участием профессиональных театроведов — Алексея Пасуева и Ирины Бойковой.

1 апреля в 11:00 на Малой сцене ТЮЗа состоится открытие фестиваля.

4 апреля в 17:00 на Большой сцене театра пройдет торжественный гала-концерт, где будут объявлены победители юбилейного фестиваля.