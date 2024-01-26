В Петербурге увековечат память создателя и первого директора Музея обороны и блокады Ленинграда Льва Ракова

В Петербурге на Соляном переулке появится мемориальная доска в память о создателе Музея обороны и блокады Ленинграда Льве Ракове. Об этом сообщил депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский.

Память о страшных 872 днях блокады бережно хранится сотрудниками Музея обороны и блокады Ленинграда на Соляном переулке. Но мало кто знает о человеке, который стал фактическим создателем Музея и его первым директором.

Лев Львович Раков до войны работал в Эрмитаже, а в 1941 году ушёл на фронт добровольцем. Внёс большой вклад в организацию первой блокадной выставки, которая открылась 30 апреля 1944 года и стала фундаментом самого Музея.

Лев Раков возглавил созданный им музей в 1947 году, но у него сложилась непростая судьба - Ленинградское дело, закрытие Музея, репрессии, тюрьма. Его освободили через четыре года после заключения - за «отсутствием состава преступления».

С просьбой увековечить память Льва Ракова к лидеру петербургских единороссов обратился его однопартиец, депутат городского Заксобрания Всеволод Беликов. По итогам согласований с Музеем и Комитетом по культуре Санкт-Петербурга остановились на варианте с мемориальной доской, создание и реализацию которой взял на себя Сергей Боярский.

«Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что наш общий долг - передать правду о блокаде Ленинграда будущим поколениям. Для меня большая честь впервые в Петербурге увековечить память Льва Львовича Ракова - человека, благодаря которому появился первый блокадный музей. Вместе со скульптором Вячеславом Бухаевым готовим мемориальную доску в память о Льве Ракове, которую планируем передать Музею. Эскизы уже утверждены», - рассказал Сергей Боярский.

В этом году Льву Ракову исполнилось бы 120 лет со дня рождения.