Народный фронт в Петербурге исполнил мечту жительницы блокадного Ленинграда

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге в рамках отработки обращений во время пресс-конференции Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина исполнили мечту жительницы блокадного Ленинграда, которая хотела посетить музей-заповедник, посвященный знаменитой битве на Невском пятачке, где сражался ее отец.

В декабре прошлого года к Президенту РФ обратилась Наталья Алексеевна Зыбина, которая рассказала о том, что ее отец Алексей Тимофеевич сражался в годы Великой Отечественной войны на плацдарме «Невский пятачок». Вместе с другими солдатами он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, был тяжело ранен. Наталья Алексеевна очень хотела посетить музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», расположенный в памятном месте.

Несмотря на территориальную близость к Петербургу, доехать самостоятельно до музея-заповедника Наталья Алексеевна не могла.

Последний раз она была там в молодости вместе с мужем и новую экспозицию еще не видела. Сейчас, будучи в преклонном возрасте, женщина обратилась к Президенту РФ во время пресс-конференции с просьбой помочь ей посетить музей, посвященный тем кровопролитным сражениям. Ей хочется узнать больше о месте и тех событиях, в которых участвовал ее отец.

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге совместно с музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда» исполнил мечту жительницы блокадного города и устроил для Натальи Алексеевны персональную экскурсию.

«Мы не могли пропустить это обращение, нам захотелось помочь женщине исполнить ее мечту. В преддверии дня снятия блокады Ленинграда мы связались с руководством музея-заповедника, которое вызвалось провести для Натальи Алексеевны персональную экскурсию. Память о тех страшных днях войны, прорыве блокады Ленинграда важна и молодым, и тем, кто был невольным свидетелем событий», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» создан в 1990 г. на базе музея-диорамы и памятных мест Великой Отечественной войны в Южном Приладожье. В 2018 г. на его территории открыли музейную экспозицию – панораму «Прорыв». Она представлена трехмерным макетом, отображающим накал боевых действий и героизм солдат и офицеров 67-й армии Ленинградского фронта и конкретный бой группы бойцов 45-й гвардейской стрелковой дивизии на Невском пятачке в январе 1943 г. в ходе операции «Искра».

Открыл новый музей Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Кроме того, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ОНФ в Петербурге провели совместный телемост с региональным отделением ОНФ в Забайкальском крае. В ходе мероприятия блокадники рассказали молодежи из Читы о своем детстве, проведенном в блокированном врагом городе, а также сказали напутственные слова.