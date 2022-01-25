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Питерец.ру » Общество » В Соляном переулке состоится акция, посвященная Дню Ленинградской Победы

В Соляном переулке состоится акция, посвященная Дню Ленинградской Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Соляном переулке состоится акция, посвященная Дню Ленинградской Победы

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января с 17:00 до 20:00 в Соляном переулке рядом с Музеем обороны и блокады Ленинграда будет расположена интерактивная выставка предметов быта и вооружения периода Великой Отечественной войны.

Погрузиться в атмосферу прошлого поможет театрализованная интерактивная демонстрация работы мобилизационного пункта Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Не все знают, что блокадный Ленинград от налетчиков обороняли незрячие. На площадке будет установлен звукоулавливатель периода Великой Отечественной войны, с помощью которого ленинградским «слухачам» удавалось обнаружить самолеты противника на ранних подступах к городу.

В память о подвиге Ленинграда и его защитниках будут розданы символические «Ленточки Ленинградской Победы». Жители и гости города смогут попробовать полевую кухню.

Всё это пройдет в рамках молодежной акции. Посетить ее сможет любой желающий, вход на мероприятие свободный. Организатор – Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».

Справочно: 27 января отмечается День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. Захвату города германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его. За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек). В условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.

27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. В этот день в городе был дан артиллерийский салют и фейерверк.

Ленточка Ленинградской Победы, распространяемая в рамках акции — это небольшая полоска ткани двух цветов: оливкового и зелёного. Оливковый цвет ленточки символизирует Победу, а зелёный — цвет жизни. Они также повторяют цвета колодки медали «За оборону Ленинграда» — главной награды блокадников.

Источник: Комитет по молодежной политике
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