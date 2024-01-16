В Ленобласти проведут памятные акции посвященные прорыву блокады Ленинграда

В 81-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда под открытым небом музея «Прорыв» пройдет акация «На рубеже бессмертия», а Симфонический оркестр Ленинградской области исполнит фрагменты «Ленинградской» симфонии, оперы «А зори здесь тихие», со сцены Дворца искусств региона прозвучат стихи блокадных поэтов.

В полдень на площади возле музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» делегации ветеранов, официальных лиц и молодежи установят траурные корзины и возложат цветы к памятнику «Белый танк», также традиционно будет выпущен дымовой триколор.