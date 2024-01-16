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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти проведут памятные акции посвященные прорыву блокады Ленинграда

В Ленобласти проведут памятные акции посвященные прорыву блокады Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В 81-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда под открытым небом музея «Прорыв» пройдет акация «На рубеже бессмертия»

В 81-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда под открытым небом музея «Прорыв» пройдет акация «На рубеже бессмертия», а Симфонический оркестр Ленинградской области исполнит фрагменты «Ленинградской» симфонии, оперы «А зори здесь тихие», со сцены Дворца искусств региона прозвучат стихи блокадных поэтов.

В полдень на площади возле музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» делегации ветеранов, официальных лиц и молодежи установят траурные корзины и возложат цветы к памятнику «Белый танк», также традиционно будет выпущен дымовой триколор.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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