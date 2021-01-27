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В Петербурге командующий Ленинградским объединением ВВС и ПВО возложил цветы к мемориалу памяти павших в годы блокады Ленинграда

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16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге командующий Ленинградским объединением ВВС и ПВО возложил цветы к мемориалу памяти павших в годы блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге командующий Ленинградской армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, заслуженный военный лётчик России генерал-майор Олег Маковецкий возложил цветы к мемориалу «Журавли» памяти павших во время Великой Отечественной войны воинов и жителей города Ленинграда. 

Кроме того, генерал-майор Олег Маковецкий почтил память павших защитников блокадного Ленинграда минутой молчания.

В мероприятии в честь 77-летия со дня полного снятия фашистской блокады Ленинграда приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного города, представители городской администрации.

Невский мемориал «Журавли» - мемориальный комплекс памяти павших героев Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге. Мемориал был открыт в 1980 году. Прежде на территории современного комплекса существовало Невское кладбище. В 1941-1944 гг. на нем было похоронено около 50 тысяч ленинградцев, погибших во время блокады, и защитников города, умерших от ран в расположенном неподалеку военном госпитале. В 1949 году у братских могил был установлен обелиск, представляющий собой прямоугольную гранитную колонну с рельефным орнаментом, увенчанную урной. На одной из сторон пьедестала помещена мемориальная доска с надписью: «Здесь захоронены воины, мирные жители, героически защищавшие Ленинград».

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