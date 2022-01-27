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Питерец.ру » Общество » В Соляном переулке воссоздали атмосферу блокадного города

В Соляном переулке воссоздали атмосферу блокадного города

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Опубликовал: Вадик Котов
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В честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия

В честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия. Жители и гости города смогли посетить патриотическую акцию, которая состоялась в Соляном переулке.

В память о подвиге Ленинграда и его защитниках акция началась с минуты молчания. Мероприятие посетили Владимир Георгиевич Галактионов, Никита Нагорный, Ксения Посылаева. Они обратились к молодежи с приветственной речью.

«Для нас очень важно, что можно вживую пообщаться с ветеранами и основная задача – сделать все возможное, чтобы память жила вечно. Хочется поблагодарить за возможность встречаться и общаться с блокадниками и ветеранами», – отметил начальник Главного штаба Всероссийского движения «Юнармия», олимпийский чемпион (2020) Никита Нагорный.

Рядом с Музеем обороны и блокады Ленинграда в этот вечер расположилась интерактивная выставка предметов быта и вооружения периода Великой Отечественной войны. Для полного погружения в атмосферу военных лет была организована театрализованная интерактивная демонстрация работы мобилизационного пункта Рабоче-крестьянской Красной Армии. На площадке был установлен звукоулавливатель периода Великой Отечественной войны, с помощью которого ленинградским «слухачам» удавалось обнаружить самолеты противника на ранних подступах к городу. 

Любой желающий смог прочесть стихотворение о блокаде в открытый микрофон. В этот вечер звучали и авторские стихи.

Жители и гости города попробовали полевую кухню – гречневую кашу и горячий чай. Организаторы раздавали символические оливковые ленты Ленинградской Победы.

И какая же атмосфера блокадного города без музыки?! Со сцены звучала Седьмая симфония Шостаковича, солисты Хора Студенческих отрядов Санкт-Петербурга исполняли песни военных лет.

Источник: СПб ГБУ «Дзержинец»
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