В музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» появится новый выставочный павильон, где разместится экспозиция о работе поисковых отрядов.

Об это рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой во время межрегионального телемарафона «Блокадное братство. Наше время», который сегодня проходит в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда».

«Музей «Прорыв блокады Ленинграда» был создан в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. Мы многое делаем для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Сегодня мы уже вспоминали о 80-летии со дня прорыва блокады Ленинграда, которое мы отметили здесь, на территории музея-заповедника. К концу прошлого года мы создали объединенный музей, посвященный Ленинградской битве. В него вошли музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», музей «Кобона: Дорога жизни», музей «Невский пятачок, «Дом авиаторов» и музей «Штаб автомобилистов Дороги жизни». У нас существует Интернациональная аллея Памяти и Славы на Невском пятачке, где многие регионы России и бывшие союзные республики установили свои стелы. Там же, на Невском пятачке, мы ежегодно проводим акцию «Вахта памяти». Для нас важно, что сегодня у нас реализуется много совместных с поисковиками проектов. Сейчас проектируется новый павильон музея «Прорыв блокады Ленинграда», где будет рассказана история поискового движения. Уверен, что сегодняшний телемарафон послужит общему делу сохранения памяти», — обратился к собравшимся заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Участниками телемарафона стали представители музейного, научного, поискового сообщества Санкт-Петербурга, Алтайского края, Ленинградской, Кировской, Новгородской областей, Республики Татарстан, а также молодежь Ленинградской области.