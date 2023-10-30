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Питерец.ру » Культура » Программа к 100-летию Сергея Микаэляна

Программа к 100-летию Сергея Микаэляна

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Ленфильм
На киностудии «Ленфильм» отметят 100-летие режиссера театра и кино Сергея Герасимовича Микаэляна

1 и 2 ноября на киностудии «Ленфильм» отметят 100-летие режиссера театра и кино, сценариста, лауреата Государственной премии СССР, народного артиста РСФСР Сергея Герасимовича Микаэляна.
Сергей Микаэлян - человек удивительной судьбы. В семнадцать лет ушел добровольцем на фронт, защищал Москву, был тяжело ранен под Ржевом. В 1951 году закончил ГИТИС. С 1956 года его творчество неразрывно связано с киностудией «Ленфильм». Сам режиссер часто говорил коллегам и друзьям, что в кино он фигура случайная. Но без его картин невозможно сегодня представить отечественный кинематограф: «Иду на грозу», «Принимаю бой», «Всего одна жизнь», «Расскажи мне о себе», «Гроссмейстер», «Премия», «Вдовы», «Влюблен по собственному желанию», «Рейс 222», «Сто солдат и две девушки», «Разборчивый жених», «Французский вальс», «Звездочка моя ненаглядная».
Его запомнили как очень скромного и совестливого человека. Известен факт из его жизни: после триумфа фильма «Премия», удостоенного Государственной премии СССР, директор «Ленфильма» пригласил Микаэляна к себе и спросил, как он живет. Знаменитый режиссер жил в «коммуналке». Директор торжественно объявил: «Обком дает Вам двухкомнатную квартиру!». «А зачем? Я живу один. Дайте однокомнатную. Двухкомнатные другим нужней»...
Сергей Герасимович Микаэлян всю жизнь служил людям и помогал, чем только мог, прежде всего, своими фильмами. После просмотра фильма «Вдовы» Брежнев распорядился немедленно решить вопрос о прибавке пенсии всем ветеранам Великой Отечественной войны и, в том числе, вдовам погибших солдат. А фильм «Влюблен по собственному желанию» уже многие годы дарит людям веру в жизнь и веру в себя.
1 ноября в 15:30 на киностудии состоится круглый стол, посвященный творчеству режиссера, на котором соберутся кинематографисты, киноведы и кинокритики: Андрей Апостолов, Михаил Трофименков, Наталья Макрицкая,  Василий Степанов, Виталий Познин, Евгений Еременко, Николай Майоров.
В этот же день в 17:30 в киноцентре «Ленфильма» состоится вечер памяти и показ фильма «Гроссмейстер».
Шахматист Сергей Хлебников никогда не ставил выигрыш целью игры. Эмоциональный, чуждый практицизму, он редко выигрывал турниры. Но в конце концов пришло и его время — он стал победителем международного матча претендентов... В главных ролях: Андрей Мягков, Виктор Корчной, Лариса Малеванная, Эммануил Виторган, Михаил Козаков, Людмила Касаткина, Анатолий Солоницын, Ефим Копелян и многие другие.
Перед показом выступят коллеги и друзья режиссера. Вечер проведет заслуженный работник культуры, историк кино Александр Поздняков.
2 ноября в 18:00 в киноцентре «Ленфильма» пройдет показ первого отечественного стереофонического фильма «Разноцветные камешки».
Эта дебютная картина Сергея Микаэляна была создана в 1963 году. Фильм был очень популярен у зрителей, его годами крутили в кинотеатре «Стереокино» на Невском и в других городах СССР. Однако сейчас уже нет кинотеатров, способных показать стереокино: фильмы со стереоэффектом нельзя показать ни на обычном экране, ни по телевизору. Картина «Разноцветные камешки» могла навсегда затеряться в архиве, но энтузиасты - поклонники творчества Микаэляна, в том числе, и ленфильмовские коллеги, подарили фильму вторую жизнь. Госфильмофонд провел реставрацию исходных материалов фильма и изготовил копию, которую возможно посмотреть на большом экране.
Фильм представит киновед, один из участников возрождения фильма «Разноцветные камушки» Николай Майоров.
Вход на юбилейные мероприятия свободный, но из-за ограниченного количества мест – по регистрации: https://lenfilm-even-org.timepad.ru/

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Ленфильм
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