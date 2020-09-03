ента новостей

16:37
На развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц перекроют две полосы движения
13:53
Cостоялось открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»
11:16
В Санкт-Петербурге показали фильмы о войне
11:10
Аферистов, обокравших пенсионерку в Петербурге, задержали в Оренбургской области
10:09
Медицина стала особенно важной
09:49
Как история с Навальным повлияет на рубль?
23:01
«Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче нового сезона КХЛ
15:29
Общественники в Петербурге приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине Таллинского прорыва 1941 года
13:27
День знаний безОпасно!
13:27
На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
10:43
Молодежь Петербурга возложит цветы к монументу «Корчмино»
10:36
В Петербурге лже-газовики обокрали пенсионерку
09:40
Беглов остается?
09:07
Отношение к дистанционке
21:49
В Петербурге пройдут мероприятия в честь Дня окончания Второй мировой войны
21:46
Общественники из Петербурга поздравили школьников с Днем знаний с вершины Эльбруса
19:32
Умер бывший тренер СКА чех Милош Ржига
15:03
На участке внешнего кольца КАД между развязками с Дачным проспектом и Софийской улицей перекроют две полосы движения
12:19
Прием заявок на Фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом» продлен до 2 сентября
12:17
«Гараж» - новое шоу на YouTube канале «Ленфильма»
12:08
Второй Всероссийский молодежный форум «Выше Крыши»
12:00
Открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»
11:36
В Петербурге пенсионер пострадал от лже-сотрудника реабилитационного центра
11:16
В Купчино полицейские у водителя такси обнаружили пистолет и патроны
07:36
Беглов поздравил с 1 сентября
07:09
Лидерство в сфере торговли
19:50
Общественники просят власти города сохранить граффити с изображением Портновой, Цоя и Бодрова
19:47
На участке КАД между Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
19:45
Выставка «Испанские интернационалисты в боях за Ленинград»
19:42
Урок пожарной безопасности для никольских дошколят
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » В Санкт-Петербурге показали фильмы о войне

В Санкт-Петербурге показали фильмы о войне

0
81
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
На территории киностудии «Ленфильм» состоялась молодежная акция, приуроченная ко Дню окончания Второй мировой войны

На территории киностудии «Ленфильм» состоялась молодежная акция, приуроченная ко Дню окончания Второй мировой войны, организованная Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» в рамках международного проекта «Великое кино Великой страны».

В этот день зрители увидели две кинокартины: художественный фильм «Судьба человека» режиссера Сергея Бондарчука и документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека», в котором прозвучали стихи поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении современных популярных артистов. Этот фильм, в противовес героическим батальным картинам, рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский народ за Победу в 1945 году.

«С помощью таких картин мы можем прочувствовать особое отношение к войне и ценности человеческой жизни. Я уверен, это не просто просмотр фильма, а целое событие, важное для всех, кто считает себя патриотом своей страны», - считает Колосов Николай, студент ЛГУ им. Пушкина.

Информационная справка:

Международный проект «Великое кино Великой страны» призван напомнить о цене Победы 1945 года, которую заплатили советские люди в годы Второй мировой войны. Проект способствует укреплению антивоенных настроений через эмоциональное присоединение к героям фильма «Судьба Человека».

Кинокартина «Судьба человека» рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух – он выжил, отстоял свое право быть человеком, сохранил способность любить.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

1-09-2020, 21:49
В Петербурге пройдут мероприятия в честь Дня окончания Второй мировой войны
Вчера, 10:43
Молодежь Петербурга возложит цветы к монументу «Корчмино»
18-08-2020, 19:40
Фестиваль «Планета Бондарчук» в Историческом парке
7-12-2018, 10:10
Вечер памяти режиссера Сергея Микаэляна
22-10-2018, 19:45
«Оскар» на «Ленфильме»
22-06-2020, 13:47
Акция «Свеча памяти»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
155
31-08-2020, 12:22
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
0
203
26-08-2020, 13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
0
256
24-08-2020, 19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
0
373
17-08-2020, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
Наверх