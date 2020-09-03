В Санкт-Петербурге показали фильмы о войне

На территории киностудии «Ленфильм» состоялась молодежная акция, приуроченная ко Дню окончания Второй мировой войны, организованная Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» в рамках международного проекта «Великое кино Великой страны».

В этот день зрители увидели две кинокартины: художественный фильм «Судьба человека» режиссера Сергея Бондарчука и документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека», в котором прозвучали стихи поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении современных популярных артистов. Этот фильм, в противовес героическим батальным картинам, рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский народ за Победу в 1945 году.

«С помощью таких картин мы можем прочувствовать особое отношение к войне и ценности человеческой жизни. Я уверен, это не просто просмотр фильма, а целое событие, важное для всех, кто считает себя патриотом своей страны», - считает Колосов Николай, студент ЛГУ им. Пушкина.

Информационная справка:

Международный проект «Великое кино Великой страны» призван напомнить о цене Победы 1945 года, которую заплатили советские люди в годы Второй мировой войны. Проект способствует укреплению антивоенных настроений через эмоциональное присоединение к героям фильма «Судьба Человека».

Кинокартина «Судьба человека» рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух – он выжил, отстоял свое право быть человеком, сохранил способность любить.