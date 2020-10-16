Вечер памяти Сергея Васильева

21 октября в рамках «Ленфильм-клуба» состоится вечер памяти режиссера Сергея Васильева.

22 октября – 120 лет со дня рождения одного из самых известных режиссеров нашей страны, народного артиста СССР – Сергея Васильева. Он – один из «братьев Васильевых», соавтор фильма «Чапаев».

Сбор гостей в 18:30. Начало показа в 19:00. "Регистрация по ссылке. (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/1445876/ )

ВНИМАНИЕ: из-за необходимости соблюдения дистанции – места строго ограничены. Спасибо за понимание.

Сергей Васильев в 1920-е годы подружился со своим однофамильцем Георгием Васильевым, с которым, будучи редактором и монтажером, работал в одной монтажной комнате. В 1928 году молодые режиссеры выпустили первый совместный фильм «Подвиг во льдах» и взяли творческий псевдоним «братья Васильевы». С этим именем они буквально ворвались в историю мирового кино, создав легендарного «Чапаева».

Вместе с Георгием Васильевым Сергей Васильев проработал всю свою жизнь. Они написали сценарии и поставили также фильмы «Спящая красавица», «Личное дело», «Волочаевские дни», «Оборона Царицына», «Фронт». С 1955 по 1957 Сергей Васильев возглавлял киностудию «Ленфильм».

21 октября мы вспомним режиссера и пообщаемся с его родственниками и экспертами. Также в культурно-выставочном пространстве «Ленфильм» будет открыта экспозиция, посвященная режиссеру и его творчеству. В нее войдут фотографии, реквизит и другие уникальные экспонаты. Для зрителей на большом экране будет показан фильм мастера – «Герои Шипки».

Пять веков славянские народы Балканского полуострова находились под игом османских турок. В 1877 году Россия объявила войну Турции. Под руководством талантливых генералов в суровых природных условиях русские и болгарские воины одерживают ряд крупных побед. Разбив врага под Плевной, русско-болгарская армия начала наступление на Стамбул... В главных ролях: Иван Переверзев, Виктор Авдюшко, Георгий Юматов, Константин Сорокин, Петко Карлуковски и другие.

Фильм снимался в Болгарии на местах реальных исторических событий. В съемках было задействовано несколько тысяч человек из советских и болгарских войск. В главных ролях: Иван Переверзев, Виктор Авдюшко, Георгий Юматов, Константин Сорокин, Петко Карлуковски и другие.