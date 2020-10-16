ента новостей

14:36
Концерт к 100-летию Филармонии
13:00
На Петербургском нефтяном терминале потушили условный пожар
12:56
В период пандемии четвероногие друзья не остались без поддержки
12:54
Вечер памяти Сергея Васильева
11:17
В Ленобласти экипажи армейской авиации провели боевые стрельбы
11:14
Юнармейцы Петербурга готовятся к Параду Памяти в Самаре
11:07
Ход реставрации Александровского дворца оценили эксперты Главгосэкспертизы
10:48
Военнослужащие ЗВО проведут дезинфекцию военных учебных заведений Петербурга и Ленобласти
10:46
Пандемии назло: петербургские доноры сдали более 80 литров крови на дне донора в октябре
10:38
Полицейские Петербурга обезвредили группу аферистов, обманывающих доверчивых пенсионеров
10:27
В Петербурге задержали аферисток обманувших 96-летнюю ветерана Великой Отечественной войны
10:21
Оркестры Санкт-Петербургского гарнизона примут участие в проекте «Марши наших побед»
10:17
Виртуальная фотовыставка «Медицина в Санкт-Петербурге: вызовы XX столетия »
10:10
Раскрыт еще один способ мошенничества
09:20
Петербург может лишиться Евро
12:42
Волонтеры начали работу в «красной» зоне временного госпиталя в «Ленэкспо»
12:34
Состоялась премьера инклюзивного спектакля «Мой Петербург. Послание».
12:31
В маршрутках Петербурга подорожал проезд
12:17
В Ленобласти откроется выставка о русских «лафавьерцах»
12:15
Александр Беглов и руководитель Росстандарта обсудили развитие инфраструктуры качества
12:13
Городская станция переливания крови Санкт-Петербурга получила «Знак качества»
11:17
В Петербурге две аферистки «обменяли» пенсионерке полутора миллионов рублей
10:41
В Петербурге женщина вовлекла в преступление сына-восьмиклассника
10:32
В Петербурге задержали серийных автоворов
08:05
На что готовы ради повышения?
07:09
Санкции в отношении предприятий
15:15
В Ленинградской армии ВВС и ПВО приступили к сдаче зачетов по физической подготовке
15:13
На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
12:47
В Петербурге сознательных пассажиров транспорта в масках стало больше
12:44
В Ленобласти промышленность идёт в рост
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Вечер памяти Сергея Васильева

Вечер памяти Сергея Васильева

0
25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Ленфильм
В рамках «Ленфильм-клуба» состоится вечер памяти режиссера Сергея Васильева

21 октября в рамках «Ленфильм-клуба» состоится вечер памяти режиссера Сергея Васильева.
22 октября – 120 лет со дня рождения одного из самых известных режиссеров нашей страны, народного артиста СССР  – Сергея Васильева. Он – один из «братьев Васильевых», соавтор фильма «Чапаев».
Сбор гостей в 18:30. Начало показа в 19:00. "Регистрация по ссылке. (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/1445876/)
ВНИМАНИЕ: из-за необходимости соблюдения дистанции – места строго ограничены. Спасибо за понимание.
Сергей Васильев в 1920-е годы подружился со своим однофамильцем Георгием Васильевым, с которым, будучи редактором и монтажером, работал в одной монтажной комнате. В 1928 году молодые режиссеры выпустили первый совместный фильм «Подвиг во льдах» и взяли творческий псевдоним «братья Васильевы». С этим именем они буквально ворвались в историю мирового кино, создав легендарного «Чапаева».
Вместе с Георгием Васильевым Сергей Васильев проработал всю свою жизнь. Они написали сценарии и поставили также фильмы «Спящая красавица», «Личное дело», «Волочаевские дни», «Оборона Царицына», «Фронт». С 1955 по 1957 Сергей Васильев возглавлял киностудию «Ленфильм».
21 октября мы вспомним режиссера и пообщаемся с его родственниками и экспертами. Также в культурно-выставочном пространстве «Ленфильм» будет открыта экспозиция, посвященная режиссеру и его творчеству. В нее войдут фотографии, реквизит и другие уникальные экспонаты. Для зрителей на большом экране будет показан фильм мастера – «Герои Шипки».
Пять веков славянские народы Балканского полуострова находились под игом османских турок. В 1877 году Россия объявила войну Турции. Под руководством талантливых генералов в суровых природных условиях русские и болгарские воины одерживают ряд крупных побед. Разбив врага под Плевной, русско-болгарская армия начала наступление на Стамбул... В главных ролях: Иван Переверзев, Виктор Авдюшко, Георгий Юматов, Константин Сорокин, Петко Карлуковски и другие.
Фильм снимался в Болгарии на местах реальных исторических событий. В съемках было задействовано несколько тысяч человек из советских и болгарских войск. В главных ролях: Иван Переверзев, Виктор Авдюшко, Георгий Юматов, Константин Сорокин, Петко Карлуковски и другие.

Источник: Ленфильм
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

7-12-2018, 10:10
Вечер памяти режиссера Сергея Микаэляна
2-10-2019, 18:42
На «Ленфильме» состоится вечер памяти Леонида Менакера
30-08-2018, 19:02
Новый сезон «Ленфильм-клуба» стартует в сентябре
9-09-2018, 17:44
Вечер памяти Евгения Татарского
28-09-2014, 10:21
Вечер, посвященный творчеству Есенина
18-08-2020, 19:40
Фестиваль «Планета Бондарчук» в Историческом парке

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
169
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
209
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
290
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
517
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
Наверх